RDC : 94 observateurs de la SADC pour les élections du 23 décembre

La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) a lancé officiellement, lundi à Kinshasa, sa mission d’observation des élections du 23 décembre 2018 composée 94 membres en provenance de huit pays de cette organisation sous régionale, à savoir l’Afrique du Sud, l’Angola, le Botswana, le Mozambique, la Namibie, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.Selon son chef, l’ancien juge zambien Ernest Linesi Sakala, la mission de la SADC arrivée à Kinshasa depuis le 4 décembre dernier, séjournera dans le pays jusqu’au 05 janvier 2019.

Pour sa part, la secrétaire exécutive de la SADC, Stergomena Lawrence Tax a indiqué qu’à la lumière de la mission de pré-évaluation de la SADC, « la RD Congo est prête pour les élections présidentielle et législatives nationales et provinciales prévues le 23 décembre 2018 ».

La mission d’observation de la SADC est la première à être déployée en RD Congo pour les scrutins du 23 décembre prochain.

On signale que le gouvernement congolais s’oppose, pour des raisons de souveraineté nationale, au déploiement pour ces élections d’observateurs européens ou américains, jugeant suffisants les 40.000 observateurs nationaux et ceux prévus par les organisations sous régionales, l’Union africaine et l’Organisation internationale de la Francophonie.