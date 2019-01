RDC: des ONG appellent les Congolais à « descendre massivement dans la rue » si leur vote n’est pas respecté

Des ONG et mouvements citoyens ont appelé mercredi les Congolais à « descendre massivement dans la rue » si leur choix à l’élection présidentielle n’est pas respecté, ajoutant que le vainqueur ne peut pas être le candidat du pouvoir.

Ces mouvements dont Lutte pour le changement (Lucha) et Filimbi ont appelé dans un communiqué le peuple congolais « à rester vigilant et à se tenir prêt à descendre massivement dans la rue si la Céni (Commission électorale), sous l’influence du président sortant Joseph Kabila , s’avisait à publier les résultats non conformes à la vérité des urnes ».

« Nous savons au moins pour qui le peuple congolais n’a pas voté: c’est Shadary. Le peuple s’est exprimé, il y a eu une rupture entre le statu-quo et le changement. C’est l’opposition qui a gagné les élections », a insisté Carbone Beni, coordonnateur du mouvement Filimbi, en réponse à la presse.

L’ex-ministre de l’Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadary, est le candidat du président sortant Joseph Kabila face aux deux têtes de l’opposition divisée, Martin Fayulu et Félix Tshisekedi.

« Nous exigeons de la Céni la publication rapide des résultats de la présidentielle », ajoutent ces organisations.

La Céni a commencé mardi soir des réunions plénières pour la publication des résultats.

« La proclamation par la Ceni des résultats contraires à la vérité des urnes sera considérées comme un coup d’État constitutionnel », ont indiqué les organisations.

Les signataires ont demandé aux candidats d’opposition Félix Tshisekedi et Martin Fayulu « de ne conclure aucun arrangement particulier avec le régime partant visant à contredire la vérité des urnes ».

La Conférence des évêques catholique (Cenco), qui affirme avoir déployé 40.000 observateurs électoraux, a affirmé jeudi connaître le vainqueur de lat pésidentielle.