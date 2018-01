RDC: huit morts dans la rÃ©pression des marches anti-Kabila

Huit personnes ont trouvĂ© la mort dimanche en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo, et une centaine d’autres ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©es, en marge de manifestations de catholiques contre le maintien au pouvoir du prĂ©sident Joseph Kabila, muet sur son avenir politique dans ses voeux aux Congolais.

M. Kabila a assurĂ© que la publication de l’Ă©chĂ©ancier qui prĂ©voit la tenue de la prĂ©sidentielle au 23 dĂ©cembre 2018 « conduit de manière irrĂ©versible vers l’organisation des Ă©lections ».

Mais les catholiques congolais ont manifestĂ© dimanche car il y a un an un accord Ă©tait signĂ©, sous l’Ă©gide des Ă©vĂŞques, prĂ©voyant des Ă©lections fin 2017 pour organiser le dĂ©part de M. Kabila, dont le mandat s’est achevĂ© en dĂ©cembre 2016.

Le prĂ©sident s’en est pris Ă ces manifestants, appelant Ă la « vigilance » afin de « barrer la route Ă tous ceux qui (cherchent Ă se) servir de prĂ©texte des Ă©lections depuis quelques annĂ©es, seraient tentĂ©s aujourd’hui de recourir Ă la violence pour interrompre le processus dĂ©mocratique en cours et plonger le pays dans l’inconnu ».

Le bilan provisoire de cette journĂ©e est de « huit morts dont sept Ă Kinshasa et un Ă Kananga », dans le centre du pays, a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP une source onusienne. « Quatre-vingt-deux arrestations, dont des prĂŞtres » ont eu lieu Ă Kinshasa et « 41 sur le reste du pays », a ajoutĂ© cette source.

Dans un communiquĂ© Ă New York, le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’ONU, Antonio Guterres, a appelĂ© « le gouvernement et les forces nationales de sĂ©curitĂ© Ă faire preuve de retenue et Ă respecter les droits du peuple congolais aux libertĂ©s d’expression et de manifester pacifiquement ».

Le patron de l’ONU « exhorte tous les acteurs politiques congolais Ă demeurer pleinement engagĂ©s Ă la mise en Ĺ“uvre de l’Accord politique du 31 dĂ©cembre 2016 qui demeure l’unique voie viable devant mener Ă la tenue d’élections, Ă une alternance pacifique au pouvoir et Ă la consolidation de la stabilitĂ© en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo », prĂ©cise le communiquĂ©.

La police congolaise a fait état de trois civils tués à Kinshasa, tandis que le gouvernement de la RDC annonçait un policier tué dans la capitale.

Les forces de sĂ©curitĂ© congolaises ont rĂ©primĂ© des messes Ă coups de gaz lacrymogènes, et empĂŞchĂ© des marches interdites après l’appel Ă manifester contre le pouvoir.

A Kananga, au KasaĂŻ (centre), un homme a Ă©tĂ© tuĂ© par balles par des militaires qui ont ouvert le feu sur des catholiques, en marge d’une marche contre le prĂ©sident Kabila.

Coupure internet, dĂ©ploiement sĂ©curitaire, barrages policiers: les autoritĂ©s congolaises ont tentĂ© d’Ă©touffer ces « marches pacifiques » contre le chef de l’État, malgrĂ© l’appel des Nations unies et de chancelleries au respect du droit Ă manifester.

– Enfants de chĹ“ur interpellĂ©s –

A Kinshasa, au moins une quinzaine de personnes ont Ă©tĂ© blessĂ©es, dont plusieurs par balles, selon un dĂ©compte de l’AFP qui s’est rendue dans plusieurs paroisses.

La police a aussi interpellĂ© douze enfants de chĹ“ur Ă la sortie d’une paroisse du centre-ville.

A Lubumbashi (sud-est), deuxième ville du pays, deux personnes ont Ă©tĂ© blessĂ©es par balles quand les forces de sĂ©curitĂ© ont ouvert le feu alors que des catholiques tentaient de manifester Ă la sortie d’une messe.

La police a également utilisé des gaz lacrymogènes et des jeunes ont répliqué par des jets de pierres. Quatre véhicules ont été incendiés et des commerces pillés.

Toute l’opposition et la sociĂ©tĂ© civile, qui rĂ©clament le dĂ©part du prĂ©sident Kabila dès ce 31 dĂ©cembre 2017, se sont associĂ©es Ă l’appel des marches, interdite par les autoritĂ©s comme les prĂ©cĂ©dentes manifestations contre le rĂ©gime.

Dans un pays majoritairement chrĂ©tien, oĂą les habitants survivent avec moins de un dollar par jour, c’est en pleine prière au cĹ“ur des Ă©glises que les forces de sĂ©curitĂ© ont fait irruption.

« Alors que nous Ă©tions en train de prier, les militaires et les policiers sont entrĂ©s dans l’enceinte de l’Ă©glise et ont tirĂ© des gaz lacrymogènes dans l’Ă©glise » oĂą se dĂ©roulait la messe, a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP un chrĂ©tien de la paroisse Saint-Michel Ă Kinshasa.

A la cathĂ©drale Notre-Dame du Congo, Ă Lingwala, quartier populaire du nord de Kinshasa, les forces de sĂ©curitĂ© ont Ă©galement tirĂ© des gaz lacrymogènes Ă l’arrivĂ©e du leader de l’opposition FĂ©lix Tshisekedi, ont constatĂ© des journalistes de l’AFP.

Les manifestants demandent au prĂ©sident de dĂ©clarer qu’il ne sera plus candidat. Ils veulent aussi un « calendrier Ă©lectoral consensuel » Ă la place de l’actuel, qui prĂ©voit des Ă©lections le 23 dĂ©cembre 2018.

Les autoritĂ©s congolaises ont coupĂ© l’internet « pour des raisons de sĂ©curitĂ© d’État » avant cette marche.

Au cours de la nuit, l’armĂ©e et la police s’Ă©taient dĂ©ployĂ©es massivement devant des Ă©glises de Kinshasa, la capitale aux quelque 10 millions d’habitants, les autoritĂ©s assurant ĂŞtre informĂ©es d’une « distribution d’armes » pour dĂ©stabiliser le rĂ©gime.

Une Ă©quipe de l’AFP a Ă©tĂ© menacĂ©e Ă Kinshasa par un officier congolais. « Si vous ne videz pas les lieux, j’ordonne qu’on tire sur vous », a lancĂ© l’officier.

A Kinshasa, de nombreuses barrières routières ont été installées dans la ville, où des policiers et militaires contrôlaient les passagers des véhicules en circulation.