RDC: la commission Ã©lectorale corÃ©enne dÃ©savoue les « machines Ã  voter »

La commission Ă©lectorale corĂ©enne a publiquement dĂ©clarĂ© qu’elle n’apportait aucun « soutien officiel » ni aucune « garantie » Ă son homologue congolaise qui veut utiliser des « machines Ă voter » de fabrication corĂ©enne pour les Ă©lections cruciales du 23 dĂ©cembre en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo.

« La commission Ă©lectorale de la RĂ©publique de CorĂ©e du sud (Nec) a notifiĂ© Ă la Commission Ă©lectorale nationale indĂ©pendante (CĂ©ni) de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo (…) qu’elle n’a apportĂ© ni n’apportera aucun soutien officiel ni aucune garantie au projet d’introduire un système de vote par Ă©cran tactile (TVS) pour l’Ă©lection prĂ©sidentielle en RDC prĂ©vue en dĂ©cembre 2018 », Ă©crit la NEC dans un communiquĂ© datĂ© de dimanche.

« La NEC a exprimĂ© de sĂ©rieuses inquiĂ©tudes Ă propos de l’introduction obligatoire (de ces machines) en RDC malgrĂ© la situation politique instable et un environnement vulnĂ©rable, dont de faibles infrastructures Ă©lectriques et l’Ă©tat des routes, le fort taux illettrisme et le climat tropical qui peut conduire Ă un mauvais fonctionnement des machines », ajoute la NEC dans son communiquĂ©.

La NEC « est consciente que des diplomates, dont des officiels des États-Unis, tout comme de nombreuses personnes en RDC, redoutent que l’introduction (de ces machines) puisse augmenter les risques d’Ă©lections frauduleuses ».

La NEC fait savoir qu’elle soutient l’ambassadrice des Nations unies Ă l’ONU, Nikki Haley, et l’ambassade de CorĂ©e du Sud Ă Kinshasa, qui se sont Ă©galement opposĂ©s aux « machines Ă voter ».

La CĂ©ni congolaise a passĂ© un contrat avec la sociĂ©tĂ© privĂ©e sud-corĂ©enne Miru Systme pour l’achat de ces « machines Ă voter » qui doivent selon la CĂ©ni rĂ©duire le coĂ»t et la logistique des Ă©lections du 23 dĂ©cembre (moins de bulletins de vote).

Il s’agit en fait de « machines Ă choisir la photo des candidats sur un Ă©cran tactile et Ă imprimer les bulletins » qui doivent ĂŞtre glissĂ©s dans l’urne, ont constatĂ© les journalistes lors d’une dĂ©monstration en fĂ©vrier.

L’opposition congolaise parle de « machines Ă tricher ». Le Groupe d’Ă©tudes sur le Congo (Gec) de l’UniversitĂ© de New York a estimĂ© lundi que les Ă©lecteurs en zone rurale peu familiers avec les nouvelles technologies et les Ă©crans tactiles auront du mal Ă se servir des machines Ă voter.

Au total plus de 40 millions d’Ă©lecteurs sont inscrits pour dĂ©signer le successeur du prĂ©sident Joseph Kabila en dĂ©cembre deux ans après la fin officielle de son mandat, dans un pays immense (2,3 millions de km2) qui n’a jamais connu de transition pacifique du pouvoir.