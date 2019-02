RDC: la riposte contre Ebola ralentie après le meurtre d’un infirmier

Une grève des infirmiers ralentit la riposte contre la maladie à virus Ebola, trois jours après l’assassinat de l’infirmier en chef d’un village de l’est de la République démocratique du Congo où les résistances locales vis-à-vis du personnel médical rendent difficiles la lutte contre l’épidémie, a-t-on appris vendredi d’un responsable local.

« Des assaillants armés d’arc et de flèches ont enlevé mardi l’infirmier titulaire du centre de santé du village de Vuhovi et son épouse. Il l’ont conduit dans la brousse puis l’ont tué devant son épouse », a déclaré à l’AFP Paluku Sikumbili, chef de la localité de Bashu près de Butembo (Nord-Kivu) considéré comme l’épicentre d’Ebola.

« A cause de ce meurtre, les infirmiers ont décrété une grève sèche qui affecte les activités de la riposte contre Ebola ici à Vuhovi », a déploré M. Sikumbili.

« Ces deux derniers jours, il y a eu une baisse dans le suivi des contacts à Vuhovi en raison du deuil du personnel de santé et des relais communautaires suite à l’enlèvement et l’assassinat de l’infirmier titulaire du centre de santé Bisongo par un groupe de personnes non identifiées », explique de son côté le ministère de la Santé dans son bulletin daté de jeudi.

La dixième épidémie d’Ebola dans deux provinces de la RDC (Nord-Kivu et Ituri) a été déclarée le 1er août dernier. Elle est actuellement maitrisée dans la région de Béni, selon le ministère de la Santé.

L’épidémie a déjà fait « 531 décès » et « 853 cas dont 788 confirmés » avec « 177 cas suspects en cours d’investigation », selon le dernier bilan des autorités sanitaires.

Dans la région de Beni en proie à des massacres attribués à des miliciens du groupe ougandais musulman Forces démocratiques alliées (ADF), la résistance de la population et l’insécurité ont rendu difficile le travail des agents chargés de mener des activités de ripostes.