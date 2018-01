RDC: le pape inquiet aprÃ¨s un nouveau dimanche sanglant avec 6 morts

Le pape François s’est inquiĂ©tĂ© dimanche d’un nouvel Ă©pisode sanglant dans la crise politique en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo, oĂą la dispersion violente de marches contre le pouvoir a fait au moins six morts d’après un bilan provisoire des Nations unies.

« Aujourd’hui, des nouvelles très inquiĂ©tantes me parviennent de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo. Prions pour le Congo », a dĂ©clarĂ© le souverain pontife depuis Lima, en rĂ©fĂ©rence Ă la rĂ©pression des marches interdites lancĂ©es par un collectif catholique contre le maintien au pouvoir du prĂ©sident Joseph Kabila.

« Je demande aux autoritĂ©s, aux responsables et Ă tous dans ce pays bien-aimĂ© qu’ils mettent en oeuvre tous leurs efforts pour Ă©viter toute forme de violence et chercher des solutions en faveur du bien commun », a ajoutĂ© le pape François.

La contestation du régime du président Kabila est incarnée par un proche du pape, le cardinal et archevêque de Kinshasa Laurent Monsengwo.

Dimanche soir alors que le calme Ă©tait revenu, la Mission des Nations unies au Congo (Monusco) avançait un bilan provisoire de six morts Ă Kinshasa, avec des « allĂ©gations d’autres victimes », selon sa porte-parole.

La Monusco a estimĂ© que l’usage de la force avait Ă©tĂ© disproportionnĂ©e, avec des tirs de lacrymogènes mais aussi de balles rĂ©elles, parfois en rafales, selon les tĂ©moins de la mort d’une jeune femme.

Des observateurs des Nations unies dĂ©ployĂ©s sur le terrain ont eux-mĂŞmes Ă©tĂ© « menacĂ©s et molestĂ©s » Ă Kinshasa, selon la porte-parole de la Monusco, qui les avait dĂ©ployĂ©s pour instruire « d’Ă©ventuelles violations des droits de l’homme ».

Les Nations unies font aussi état de 57 blessés chez les civils et 111 arrestations à Kinshasa et dans les autres grandes villes (Goma, Beni, Kinsangani, Lubumbashi).

– « Que les mĂ©diocres dĂ©gagent » –

De leur côté, les autorités congolaises parlent de deux morts à Kinshasa et de neuf policiers blessés, dont deux grièvement, selon le bilan du porte-parole de la police nationale.

Une des victimes a Ă©tĂ© tuĂ©e d’un tir Ă bout portant par un policier, qui a Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© et dĂ©fĂ©rĂ© devant la justice, a affirmĂ© Ă l’AFP une source proche de la prĂ©sidence.

Le 31 dĂ©cembre, six personnes avaient Ă©tĂ© tuĂ©es dont cinq Ă Kinshasa lors de la dispersion d’une marche similaire, d’après les Nations unies et la nonciature apostolique, aucune d’après les autoritĂ©s congolaises.

A Kinshasa, une jeune femme de 24 ans est dĂ©cĂ©dĂ©e après un tir en rafales Ă l’entrĂ©e de l’Ă©glise Saint-François-de-Salles dans la commune de Kintambo.

Le dĂ©cès a Ă©tĂ© confirmĂ© Ă l’AFP par le père de la jeune fille, qui dit ĂŞtre officier de police. Il s’agit Ă©galement du deuxième dĂ©cès reconnu par les autoritĂ©s, avec l’homme tuĂ© Ă bout portant.

Les autoritĂ©s congolaises avaient une nouvelle fois interdit ces marches Ă l’appel du « comitĂ© laĂŻc de coordination », qui a le soutien de l’Ă©piscopat et de la nonciature (l’ambassade du Vatican).

Les organisateurs demandent au prĂ©sident Kabila, dont le dernier mandat a pris fin en dĂ©cembre 2016, de s’engager publiquement Ă quitter le pouvoir. Les prochaines Ă©lections prĂ©sidentielles ne sont pas prĂ©vues avant le 23 dĂ©cembre.

Depuis les rĂ©pressions du 31 dĂ©cembre, l’Église catholique avait durci le ton contre le rĂ©gime de Joseph Kabila, au pouvoir depuis l’assassinat de son père en 2001. Le cardinal et archevĂŞque de Kinshasa avait dĂ©noncĂ© entre les deux marches la « barbarie » de la rĂ©pression et demandĂ© Ă ce « que les mĂ©diocres dĂ©gagent ».

Sur le terrain, les marcheurs de ce dimanche se sont montrĂ©s plus dĂ©terminĂ©s face aux policiers armĂ©s que le 31 dĂ©cembre, selon des journalistes de l’AFP.

Dans le centre de Kinshasa après la messe, plusieurs centaines de personnes avec des rameaux et des bibles ont marchĂ© sur deux kilomètres entre la paroisse Christ-Roi vers la place Victoire avant de se heurter aux forces de l’ordre.

– « Maman Marie vient sauver le pays » –

Ils portaient des crucifix et des chapelets et chantaient en lingala « Maman Marie, viens sauver le pays ». Des curĂ©s et un des leaders de l’opposition, Vital Kamerhe, avaient pris la tĂŞte du cortège.

D’abord inactive, la police a tirĂ© des gaz lacrymogènes, auxquels les manifestants ont rĂ©pondu par des jets de pierre, a constatĂ© un journaliste de l’AFP.

Dans les provinces, onze personnes ont Ă©tĂ© blessĂ©es Ă Kisangani (nord-est), selon la Monusco. Dans cette ville, des marches ont tentĂ© de se reconstituer après leur dispersion, selon un correspondant de l’AFP.

La RDC interdit toute manifestation depuis les journĂ©es sanglantes de septembre 2016, qui avaient fait des dizaines de morts parmi les manifestants rĂ©clamant le dĂ©part de Joseph Kabila d’ici la fin de l’annĂ©e.