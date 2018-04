RDC : le prÃ©sident de la FÃ©dÃ©ration de football arrÃªtÃ©

Le prĂ©sident de la FĂ©dĂ©ration congolaise de football association (FECOFA), Constant Omari Selemani, et deux de ses vice-prĂ©sidents, Roger Bondembe Bokanianga, ThĂ©obald Binamungu Rubambura, ainsi que le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral au ministère des Sports, BarthĂ©lemy Okito, ont Ă©tĂ© aux arrĂŞtĂ©s et placĂ©s en garde en vue au Parquet de Kinshasa-Matete.Selon plusieurs mĂ©dias citant les services du conseiller spĂ©cial du chef de l’Etat en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le terrorisme, les arrestations ont eu lieu mardi.

Elles font suite, expliquent les mĂŞmes sources,  aux enquĂŞtes menĂ©es par les services du conseiller spĂ©cial depuis avril au sujet de la justification des fonds reçus de l’État qui concernent Ă©galement les clubs congolais engagĂ©s en compĂ©titions africaines.