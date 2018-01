RDC: l’Eglise persiste et signe face à Kabila

L’Eglise catholique persiste et signe en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo face au rĂ©gime du prĂ©sident Joseph Kabila, avec la cĂ©lĂ©bration vendredi Ă Kinshasa d’une messe qui a pris des allures de rĂ©union publique en faveur de l’alternance, en prĂ©sence de plusieurs ambassadeurs occidentaux.

Dans la cathédrale Notre-Dame du Congo pleine à craquer, le cardinal Laurent Monsengwo a célébré un office religieux à la mémoire des six victimes de la dispersion de marches organisées par des laïcs catholiques le 31 décembre pour demander le départ du président Kabila.

Le nom des six victimes a Ă©tĂ© citĂ© Ă trois reprises. Se contentant de cĂ©lĂ©brer la liturgie, l’archevĂŞque de Kinshasa très critique envers le prĂ©sident a laissĂ© Ă ses auxiliaires le soin de prononcer des sermons qui ont suscitĂ© des salves d’applaudissements, des chants, des slogans et des huĂ©es dans la nef et dans la tribune bondĂ©e.

« Si nous avons perdu un frère, une soeur, nous avons gagnĂ© des hĂ©ros, des vrais, parce qu’ils ont mĂŞlĂ© leur sang Ă celui de tous ceux qui sont morts pour l’alternance au pouvoir, gage de la dĂ©mocratie », a lancĂ© l’Ă©vĂŞque auxiliaire Donatien Bafuidinsoni, faisant se lever l’assistance.

Parmi elle, des leaders de l’opposition (FĂ©lix Tshisekedi et Vital Kamerhe) et des activistes du mouvement citoyen Filimbi avec des pancartes demandant la libĂ©ration d’un de leurs leaders rĂ©cemment arrĂŞtĂ©.

La messe s’est aussi dĂ©roulĂ©e en prĂ©sence des reprĂ©sentants de l’Union europĂ©enne et des Etats-Unis, des ambassadeurs de Belgique, de France, du Canada, de Grande-Bretagne, de la Suède, des Pays-Bas, ainsi que du secrĂ©taire de la nonciature apostolique.

Le porte-parole de l’Ă©piscopat, l’AbbĂ© Donatien Nshole, a ensuite invitĂ© les fidèles à « barrer pacifiquement la route Ă toute tentative de confiscation ou prise de pouvoir par des voies non-dĂ©mocratiques ou anti-constitutionnelles », suscitant de nouvelles rĂ©actions enthousiastes.

– Des relations exĂ©crables –

« On assiste Ă une campagne d’intoxication, de dĂ©sinformation, voire de diffamation orchestrĂ©e par des responsables des institutions de la RĂ©publique contre l’Eglise catholique et sa hiĂ©rarchie. C’est inacceptable », a poursuivi l’abbĂ© Nshole, rĂ©pĂ©tant un message lu la veille dans le cadre feutrĂ© d’une confĂ©rence de presse, et qui a suscitĂ© vendredi dans la cathĂ©drale des huĂ©es contre le pouvoir.

Il a dĂ©noncĂ© « la diabolisation » du cardinal Monsengwo, rappelant qu’il est « membre du conseil des neuf cardinaux choisis par le pape François pour le gouvernement de l’Eglise universelle ».

L’homme fort de l’Ă©glise congolaise et le pouvoir entretiennent de fait des relations exĂ©crables. Le cardinal Monsengwo avait dĂ©noncĂ© la « barbarie » et demandĂ© que les « mĂ©diocres dĂ©gagent » après les marches du 31 dĂ©cembre.

Des « propos injurieux », avait dĂ©clarĂ© le gouvernement, qui affirme qu’il n’y a pas eu de morts en lien avec ces marches.

Le bilan de six morts est avancé par les Nations unies et la nonciature apostolique.

Les organisateurs de la marche demandaient au prĂ©sident Kabila de dĂ©clarer publiquement qu’il quitterait le pouvoir d’ici la fin de l’annĂ©e.

« La lutte continue, mais pacifiquement, avec nos chapelets », affirme à la fin de la messe une fidèle, Sylvie. « Il faut faire partir la médiocrité ».

Cette cĂ©rĂ©monie sous haute tension a connu une fin agitĂ©e: la police a tirĂ© des gaz lacrymogènes pour disperser un attroupement de fidèles sur la chaussĂ©e devant l’enceinte de la cathĂ©drale Notre-Dame.

Bilan: deux blessĂ©s lĂ©gers d’après la police, qui accuse des activistes d’avoir crĂ©Ă© « un embouteillage sans prĂ©cĂ©dent » en suivant un chef de l’opposition ayant assistĂ© Ă la messe, Vital Kamerhe.

L’Eglise, très influente au Congo, avait parrainĂ© fin 2016 un accord majoritĂ©-opposition prĂ©voyant des Ă©lections au plus tard fin dĂ©cembre 2017 et le respect des libertĂ©s publiques.

Les Ă©lections ont Ă©tĂ© renvoyĂ©es au 23 dĂ©cembre 2018 par les autoritĂ©s qui ont invoquĂ© des problèmes sĂ©curitaires au Kasai (centre). Toute manifestation d’opposants est interdite en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo.

Au pouvoir depuis l’assassinat de son père en 2001, Ă©lu en 2006, rĂ©Ă©lu en 2011, le prĂ©sident Kabila, 46 ans, a terminĂ© son deuxième et dernier mandat le 20 dĂ©cembre 2016 d’après la Constitution qui autorise le prĂ©sident Ă rester en place jusqu’Ă l’installation d’un successeur Ă©lu.