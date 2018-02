La confĂ©rence Ă©piscopale nationale du Congo (Cenco) a exigĂ© samedi la « libĂ©ration » d’un prĂŞtre catholique enlevĂ© dans la matinĂ©e Ă Kinshasa en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo oĂą les relations sont tendues entre l’Église et le gouvernement.

Ce matin, « nous avons appris comme tout le monde que le père SĂ©bastien Yebo a Ă©tĂ© enlevĂ© par des agents en tenue civile. Jusque-lĂ , nous n’avons aucune nouvelle de lui », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP l’abbĂ© Jean-Marie Bomengola, secrĂ©taire de la commission des communications sociales de la Cenco.

« Au niveau de la Cenco, nous condamnons cet enlèvement et exigeons sa libération », a-t-il dit.

« Nous dĂ©nonçons et condamnons Ă©galement l’acharnement qui s’observe actuellement Ă l’Ă©gard des prĂŞtres, religieux et religieuses dont certains sont molestĂ©s, battus et arrĂŞtĂ©s sans un motif valable », a ajoutĂ© l’abbĂ© Bomengola.

CurĂ© de la paroisse Saint Robert dans la pĂ©riphĂ©rie Est de Kinshasa, « le père SĂ©bastien a Ă©tĂ© enlevĂ© juste après la messe matinale par des policiers », avait dĂ©clarĂ© Ă l’AFP dans la matinĂ©e une religieuse de cette paroisse.

Pendant la messe, un homme non identifiĂ© « filmait le prĂŞtre » Ă l’aide d’un tĂ©lĂ©phone portable et Ă la sortie, « un vĂ©hicule de la police est arrivĂ©, des policiers sont descendus, ils ont commencĂ© Ă frapper le curĂ©, ils l’ont jetĂ© dans leur jeep et sont partis avec lui », avait rapportĂ© une autre religieuse, tĂ©moin de l’Ă©vĂ©nement.

Religieux passioniste, le père Sébastien Yebo est le curé de la paroisse Saint Robert depuis août 2017.

Les autoritĂ©s congolaises n’ont pas rĂ©agi aux sollicitations de l’AFP.

Cet incident a eu lieu alors que Kinshasa et l’Église sont à couteaux tirés depuis des marches interdites de catholiques les 31 décembre et 21 janvier contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila.

Selon l’ONU, quinze personnes au moins ont Ă©tĂ© tuĂ©es dans la rĂ©pression de ces marches, dont une aspirante Ă la vie religieuse. Les autoritĂ©s congolaises ont fait Ă©tat d’un nombre de dĂ©cès bien moindre.

Les catholiques demandent Ă M. Kabila de dĂ©clarer publiquement qu’il ne se reprĂ©sentera pas Ă un nouveau mandat.

Le climat politique est très tendu en RDC où le deuxième et dernier mandat du président Kabila a pris fin le 20 décembre 2016.

Des élections prévues fin décembre 2017 ont finalement été reportées en décembre 2018.