RDC : l’opposition rejette la machine Ã  voter

L’opposition congolaise a rejetĂ©, mercredi, l’usage de la machine Ă voter lors des Ă©lections du 23 dĂ©cembre 2018 et exige un audit externe du fichier Ă©lectoral rendu public le 09 avril dernier par la Commission Ă©lectorale nationale indĂ©pendante (CENI).Dans une dĂ©claration signĂ©e par ses principaux leaders et dont APA a obtenu une copie, l’opposition invite avec insistance la CENI Ă abandonner ce projet d’usage de la machine Ă voter. Selon elle, le gouvernement sud-corĂ©en, pays d’origine de la machine, et la commission Ă©lectorale de ce pays soulèvent eux-mĂŞmes « des risques de fraude Ă grande Ă©chelle liĂ©e Ă l’utilisation de la machine Ă voter proposĂ©e par l’entreprise privĂ©e Miru System ».

Ce faisant, les opposants invitent le même gouvernement de Corée du Sud à « faire annuler le contrat liant Miru System à la CENI conclu sur fond de graves suspicions de corruption ».

L’opposition dĂ©nonce Ă©galement le dĂ©tournement qui caractĂ©rise la commande des machines Ă voter, soulignant qu’il n’existe aucune ligne budgĂ©taire dans la loi des finances 2018 relative Ă l’achat desdites machines.

Le Procureur gĂ©nĂ©ral de la RĂ©publique est, quant Ă lui, invitĂ© Ă ouvrir une information judiciaire d’autant plus qu’une machine qui coute en rĂ©alitĂ© 400 USD est achetĂ©e par la CENI Ă près de 1.500 USD.

A propos du fichier Ă©lectoral publiĂ© le vendredi 06 avril, l’opposition dĂ©nonce « le caractère peu sĂ©rieux du travail de la CENI et le nombre excessivement Ă©levĂ© de doublons dĂ©tectĂ©s et l’enrĂ´lement irresponsable des bĂ©bĂ©s et enfants dĂ©notant une tentative de tricherie en amont ». Ainsi, invite-t-elle Ă son audit externe.