RDC : l’UA exige une enquête sur les événements du 31 décembre 2017

L’Union africaine (UA) demande aux autoritĂ©s de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo de diligenter une enquĂŞte sur les violences du dimanche 31 dĂ©cembre 2017 afin d’en sanctionner les auteurs.« Je dĂ©plore profondĂ©ment les pertes en vies humaines enregistrĂ©es Ă cette occasion, et j’appelle Ă faire la lumière sur tout excès commis par les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions, afin que les auteurs de ces actes en rendent compte », a dĂ©clarĂ© le prĂ©sident de la commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, dans un communiquĂ© dont APA a reçu copie  mercredi.

Le prĂ©sident de la commission de l’UA qui a notĂ© avec une « profonde prĂ©occupation » les incidents survenus Ă Kinshasa et dans d’autres villes de la RD Congo le 31 dĂ©cembre en marge de la marche organisĂ©e par le ComitĂ© laĂŻc de coordination pour exiger la mise en oeuvre « intĂ©grale » de l’accord politique du 31 dĂ©cembre 2016, exhorte tous les acteurs congolais Ă faire preuve de « la plus grande retenue ».

Il les exhorte Ă©galement Ă s’abstenir de tout acte ou propos de nature Ă tendre davantage la situation.

Moussa Faki les appelle au contraire à œuvrer ensemble pour la tenue, dans les délais annoncés par la Commission électorale nationale indépendante et dans le respect des dispositions pertinentes de la Constitution, des élections prévues en décembre 2018.

De son cĂ´tĂ©, dans une dĂ©claration datĂ©e de mercredi, l’Union europĂ©enne dĂ©plore les pertes en vies humaines enregistrĂ©es au cours de ces manifestations et rappelle aux autoritĂ©s congolaises leur « devoir de protĂ©ger leurs citoyens et non de les rĂ©primer ».

L’UE qui promet de suivre attentivement l’Ă©volution de la situation en RD Congo demande, dans le mĂŞme communiquĂ©, aux autoritĂ©s congolaises de « redoubler d’efforts » pour la mise en Ĺ“uvre intĂ©grale de l’accord de la saint Sylvestre.