RDC: regain de tensions au Kasaï des militaires attaqués

Des hommes armĂ©s ont attaquĂ© des militaires congolais dimanche près de l’aĂ©roport de Kananga au KasaĂŻ et tuĂ© quatre soldats, d’après des tĂ©moins, nouveau signe d’un regain de tensions dans cette rĂ©gion du centre de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo.

Des hommes armĂ©s ont surpris les militaires endormis et en ont tuĂ© quatre Ă la machette avant de mettre feu Ă la tente qu’ils occupaient, selon des tĂ©moignages de plusieurs habitants recueillis par un correspondant de l’AFP.

« Un vĂ©hicule de l’armĂ©e est arrivĂ© non loin de ma maison et j’ai vu quatre corps des militaires qu’on a transportĂ©s et un autre militaire avec du sang sur tout son corps et des plaies », a racontĂ© un habitant joint par tĂ©lĂ©phone.

« Nous sommes en pleine poursuite de ces bandits. Je n’ai pas encore le bilan Ă vous donner pour le moment », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP le gĂ©nĂ©ral de brigade Marcellin Assoumani Issa Kumba, commandant du secteur opĂ©rationnel de l’armĂ©e au KasaĂŻ.

« Des petits bandits tentent de pĂ©nĂ©trer dans la ville pour semer la panique et troubler l’ordre public. Ils ont Ă©tĂ© repoussĂ©s et la situation est pour le moment sous contrĂ´le », a-t-il ajoutĂ©.

Beaucoup de militaires occupaient tout le pĂ©rimètre de l’aĂ©roport de Kananga, a constatĂ© l’AFP.

Les habitants sont terrés chez eux et toutes les églises sont fermées.

DĂ©but janvier, trois prĂ©sumĂ©s miliciens ont Ă©tĂ© tuĂ©s dans des combats avec des militaires près de ce mĂŞme aĂ©roport de Kananga, principale ville du KasaĂŻ avec un million d’habitants selon les estimations.

Les violences dans le Kasaï ont commencé en septembre 2016 après la mort du chef traditionnel Kamuina Nsapu, opposé au pouvoir de Joseph Kabila, dans un assaut des forces de sécurité.

Les combats entre forces de sĂ©curitĂ© et miliciens Kamuina Nsapu ont fait plus de 3.000 morts en une annĂ©e et dĂ©placĂ© 1,4 million de personnes. Deux experts de l’ONU qui enquĂŞtaient sur des fosses communes ont Ă©tĂ© tuĂ©s le 12 mars.

Les autorités congolaises ont reporté à décembre 2018 des élections prévues en décembre 2017, estimant notamment que le recensement des électeurs dans le Kasaï avait été retardé par ces violences.

La FĂ©dĂ©ration internationale des droits de l’Homme (FIDH) a accusĂ© en dĂ©cembre les forces de sĂ©curitĂ© congolaises et une milice soutenue par l’armĂ©e d’avoir « planifié » les massacres au KasaĂŻ relevant de « crimes contre l’humanité ».