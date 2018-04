RDC : suspension du championnat de la Ligue 1

La 23ème Ă©dition du championnat de football de la Ligue 1 de la RD Congo est suspendue Ă dater de mercredi 18 avril 2018, a annoncĂ© la Ligue nationale de football (LINAFOOT) dans un communiquĂ© reçu Ă APA.«La LINAFOOT est au regret d’informer l’opinion publique en gĂ©nĂ©ral et en particulier les clubs engagĂ©s Ă la 23e Ă©dition du championnat national, qu’en solidaritĂ© avec le prĂ©sident de la FECOFA, organe faitier du football congolais et ses deux vice-prĂ©sidents, humiliĂ©s et privĂ©s injustement de leur libertĂ©, elle suspend toutes ses activitĂ©s jusqu’Ă nouvel ordre », rapporte le communiquĂ©.

RĂ©unis mercredi en sĂ©ance extraordinaire, les membres de la commission de gestion de la LINAFOOT ont qualifiĂ© « d’illĂ©gales » les arrestations des membres de l’organe faĂ®tier du football congolais qui, selon la LINAFOOT, ont Ă©tĂ© « humiliĂ©s et privĂ©s injustement de leur libertĂ© ».

La LINAFOOT a cependant, Ă titre exceptionnel, autorisĂ© le dĂ©roulement des rencontres programmĂ©es le mercredi 18 avril entre Sanga Balende – DCMP, TP Mazembe – Maniema Union, Rangers – Dauphin noir et

Dragons/Bilima – JS Groupe Bazano.

Le prĂ©sident de la FĂ©dĂ©ration congolaise de football association (FECOFA), Constant Omari Selemani, et deux de ses vice-prĂ©sidents, Roger Bondembe Bokanianga, ThĂ©obald Binamungu Rubambura, ainsi que le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du ministère des Sports, BarthĂ©lemy Okito, ont Ă©tĂ© interpellĂ©s mardi par les services du conseiller spĂ©cial du chef de l’Etat en matière de lutte contre la corruption, de blanchiment des capitaux et de terrorisme parce que soupçonnĂ©s de dĂ©tournement des fonds.

En plus d’ĂŞtre prĂ©sident de la FECOFA, Constant Omari Selemani est Ă©galement vice-prĂ©sident de la ConfĂ©dĂ©ration africaine de football (CAF) et membre du comitĂ© exĂ©cutif de la FĂ©dĂ©ration internationale de football association (FIFA).

Au moment oĂą la LINAFOOT suspend la 23ème Ă©dition de la Ligue 1 dĂ©jĂ fortement perturbĂ©e pour des problèmes notamment d’organisation, Sanga Balende de Mbuji-Mayi qui a battu DCMP de Kinshasa par 1 – 0, mercredi au stade Kashala Bonzola, caracole seul en tĂŞte avec 16 points en six sorties.