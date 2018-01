RDC: tirs de sommation près de la cathédrale de Kinshasa après une messe du cardinal Monsengwo

La police congolaise a procĂ©dĂ© Ă des tirs de sommation pour disperser un attroupement vendredi devant la cathĂ©drale de Kinshasa oĂą l’archevĂŞque Laurent Monsengwo a cĂ©lĂ©brĂ© une messe très critique envers le pouvoir de Joseph Kabila, en prĂ©sence d’ambassadeurs occidentaux, a constatĂ© un journaliste de L’AFP.

Des policiers armĂ©s sont passĂ©s en pick-up devant les grilles de la cathĂ©drale au moment oĂą des centaines de fidèles quittaient l’Ă©difice après cette messe Ă la mĂ©moire des victimes d’une marche anti-gouvernementale interdite et dispersĂ©e le 31 dĂ©cembre. Selon l’Eglise catholique et l’ONU, la rĂ©pression a fait six morts, aucun pour le gouvernement congolais.