RDC: un haut dirigeant du football remis en libertÃ© provisoire

Le président de la Fédération congolaise de football association (Fecofa), Constant Omari, a été remis en liberté provisoire mercredi soir après vingt-et-une heures de garde à vue alors que trois autres dirigeants sportifs de la République démocratique du Congo arrêtés avec lui et soupçonnés comme lui de détournement de fonds sont restés en détention.

« Le prĂ©sident Omari est provisoirement libĂ©rĂ©s. Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral BarthĂ©lĂ©my Okito et les deux vice-prĂ©sidents de la Fecofa sont dĂ©tenus jusqu’Ă la clĂ´ture de l’instruction », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP un magistrat du parquet de Kinshasa/Matete.

M. Omari est aussi vice-prĂ©sident de la ConfĂ©dĂ©ration africaine de football et membre du comitĂ© exĂ©cutif de la FĂ©dĂ©ration internationale de football (FIFA). Il Ă©tait visiblement faible dans les locaux du parquet de Kinshasa/Matete avant l’interrogatoire, a rapportĂ© un journaliste de l’AFP Ă la mi-journĂ©e.

MM. Omari, BarthĂ©lĂ©my Okito, secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral aux Sports de la RDC, ainsi que Roger Bondembe et ThĂ©obad Binamungu, deux vice-prĂ©sidents de la Fecofa, Ă©taient en « garde Ă vue » depuis 21h30 mardi, a indiquĂ© Ă l’AFP mercredi matin, un magistrat.

Ils Ă©taient interrogĂ©s sĂ©parĂ©ment pendant de longues heures sur l’utilisation des fonds publics dans l’organisation des rencontres sportives des Ă©quipes nationales de football et des clubs engagĂ©s aux compĂ©titions africaines », a indiquĂ© ce magistrat, insistant sur le « caractère secret » de l’instruction.

Les quatre hommes sont « entendus sur des prĂ©sumĂ©s dĂ©tournements d’un million de dollars destinĂ© Ă l’organisation de quatre matches de football », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP Me Alain Makengo, un dĂ©fenseur des sportifs congolais.

Dans un communiquĂ©, la Ligue nationale de football congolais (Linafoot) a annoncĂ© la suspension de « toutes ses activitĂ©s jusqu’Ă nouvel ordre ».

La suspension de la 23e Ă©dition du championnat national est faite en « solidaritĂ© » avec M. Omari et ses deux vice-prĂ©sidents, « humiliĂ©s et privĂ©s injustement de leur libertĂ© », indique ce communiquĂ© signĂ© par le prĂ©sident de la Linafoot, Bosco Mwehu, et son secrĂ©taire, Emmanuel Kande.

Outre ce championnat d’Ă©lite, la Ligue de football de Kinshasa a Ă©galement suspendu ses activitĂ©s sur toute l’Ă©tendue de la capitale, « en guise de soutien et de solidaritĂ© » aux dirigeants placĂ©s en garde Ă vue.