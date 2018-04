RDC: une commission instituÃ©e pour les funÃ©railles de l’opposant historique Tshisekedi

Le gouvernement, le parti de l’opposant historique dĂ©funt Étienne Tshisekedi et sa famille ont mis en place samedi une commission pour organiser ses funĂ©railles en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo, 14 mois après sa mort Ă Bruxelles, selon un communiquĂ© conjoint.

« Une commission spĂ©ciale (de 9 personnes) chargĂ©e de l’organisation des funĂ©railles est mise en place », prĂ©sidĂ©e par le ministre congolais de l’IntĂ©rieur, assistĂ©e d’un reprĂ©sentant de la famille et celui du parti(UDPS), lit-on sur le communiquĂ© conjoint signĂ© Ă Kinshasa par les trois parties. Mais aucune date des funĂ©railles n’a pour l’instant Ă©tĂ© avancĂ©e.

Le gouvernement Ă©tait reprĂ©sentĂ© par le ministre de l’IntĂ©rieur et le gouverneur de Kinshasa, Jean-Marc Kabund, secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’Union pour la dĂ©mocratie et le progrès social (UDPS) a engagĂ© le parti et Mgr GĂ©rard Mulumba, jeune frère de l’opposant dĂ©funt a signĂ© au nom de la famille.

Le palais du peuple, siège du parlement congolais est retenu comme lieu d’exposition de la dĂ©pouille pour les hommages officiels et populaires dont la durĂ©e est fixĂ©e Ă « environ 48 heures ».

Un avion spécial sera dépêché à Bruxelles pour ramener la dépouille et les membres de la famille.

Les trois parties ont dĂ©cidĂ© que le corps d’Étienne Tshisekedi sera enterrĂ© « dans la concession familiale » situĂ©e dans la pĂ©riphĂ©rie de Kinshasa, dans la commune de Nsele, le parti et la famille ayant renoncĂ© Ă leur exigence de l’enterrer Ă LimetĂ© dans le centre de Kinshasa.

Elles ont enfin convenu d’observer « une trĂŞve politique », pendant la pĂ©riode du deuil. Chaque partie est invitĂ©e Ă Ă©viter « toute rĂ©cupĂ©ration politique ».

Plus de quatorze mois après sa mort à Bruxelles le 1er février 2017, le corps de M. Tshisekedi attend toujours en Belgique son rapatriement et son inhumation en RDC où son fils Félix Tshisekedi lui a succédé à la tête du parti.

Le gouvernement, la famille et le parti ne s’accordaient pas jusque lĂ sur le lieu de l’enterrement de l’opposant dĂ©cĂ©dĂ©.