RDC: une dizaine de personnes enlevées dans l’est

Une dizaine de personnes dont un journaliste congolais ont Ă©tĂ© enlevĂ©es jeudi par de prĂ©sumĂ©s rebelles ougandais musulmans dans une rĂ©gion troublĂ©e de l’est de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo, ont dĂ©clarĂ© des responsables locaux.

« Une dizaine de personnes ont Ă©tĂ© emportĂ©es par les prĂ©sumĂ©s ADF Ă l’entrĂ©e de la ville hier (jeudi) vers 18h30 » Ă Beni, a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP Gilbert Kambale, prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© civile locale.

Ces prĂ©sumĂ©s rebelles des Forces dĂ©mocratiques alliĂ©es (ADF) ont bloquĂ© les vĂ©hicules qui revenaient de Kasindi pendant un temps avant d’amener les otages parmi lesquels le journaliste Jadot Mangwengwe, directeur de la radio Graben Beni, une station rĂ©gionale, a-t-il expliquĂ©.

« Nous exigeons la libération des otages », a ajouté M. Kambale qui affirme avoir « alerté les autorités locales sur un éventuel mouvement des ADF du nord vers le sud » avant cette incident.

InterrogĂ© par l’AFP, le maire de la ville de Beni a confirmĂ© ces enlèvement : « c’est triste mais vrai. Les gens ont Ă©tĂ© emportĂ©s ».

Dans la rĂ©gion de Beni et ses environs, des ADF sont accusĂ©s d’avoir tuĂ© 14 Casques bleus tanzaniens. Les autoritĂ©s congolaises et la Mission des Nations unies en RDC (Monusco) accusent les ADF d’avoir tuĂ© plus de 700 civils depuis octobre 2014.

Les ADF sont l’un des nombreux groupes armĂ©s actifs dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, les deux provinces orientales de la RDC frontalières de quatre pays (Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie) et de trois grands lacs (Edouard, Kivu et Tanganyika).

A la fin du mois de dĂ©cembre, l’armĂ©e ougandaise avait annoncĂ© avoir lancĂ© des attaques contre des camps de l’ADF en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo, dans une opĂ©ration conjointe avec l’armĂ©e congolaise. Les forces ougandaises avaient dit avoir tuĂ© près de 100 combattants des ADF dans l’opĂ©ration.