Real-BarÃ§a: le clasico en chiffres

Duel hors norme opposant deux des plus grands clubs de la planète, le clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone programmé samedi au stade Santiago-Bernabeu (13h00/12h00 GMT) se distingue par sa démesure, comme en témoignent les données suivantes:

3,3

La moyenne de buts par match lors des clasicos Real-Barça et Barça-Real en Liga. Depuis 2000, sur 51 rencontres disputées toutes compétitions confondues, une seule a fini sur un score nul et vierge (en novembre 2002).

11

En points, l’Ă©cart au classement entre le FC Barcelone, leader, et le Real Madrid, quatrième avec un match de moins. Dans l’histoire de la Liga, jamais le Real n’a rĂ©ussi Ă remonter un retard de plus de 8 points pour parvenir Ă ĂŞtre champion.

14

Le nombre de buts du meilleur marqueur du Championnat d’Espagne cette saison, le Barcelonais Lionel Messi, qui compte aussi… 14 tirs sur le poteau cette saison! Le Madrilène Cristiano Ronaldo est loin derrière avec 4 buts seulement.

24

Toutes compĂ©titions confondues, le record absolu de buts marquĂ©s par un joueur dans les clasicos Real-Barça, propriĂ©tĂ© de l’Argentin Messi, devant l’ex-lĂ©gende merengue Alfredo Di Stefano (18). Ronaldo est troisième avec 17 buts.

24 contre 33

Nombres de Championnats d’Espagne remportĂ©s respectivement par le FC Barcelone et le Real Madrid depuis la crĂ©ation de la compĂ©tition en 1928-1929. Soit, Ă eux deux, deux tiers de tous les titres attribuĂ©s dans l’histoire de la Liga.

30 contre 42

En nombre de buts inscrits, le bilan respectif des deux attaques en Liga: 30 pour le Real et 42 pour le Barça, qui compte un match de plus et dispose de la meilleur attaque de Liga.

43

Le nombre de clasicos disputĂ©s par l’ancien dĂ©fenseur madrilène Manolo Sanchis, qui dĂ©tient le record d’apparitions dans ces confrontations. L’ex-meneur de jeu barcelonais Xavi Hernandez est deuxième (42 matches). Parmi les joueurs des deux effectifs actuels, trois joueurs sont au coude-Ă -coude: les Barcelonais Andres Iniesta et Lionel Messi sont Ă Ă©galitĂ© avec le Madrilène Sergio Ramos (36 chacun).

115

En annĂ©es, l’anciennetĂ© de la confrontation entre le Real Madrid et le FC Barcelone, dont le premier Ă©pisode s’est dĂ©roulĂ© le 13 mai 1902. Le mot « clasico » est nĂ©anmoins assez rĂ©cent: introduit par la presse, il a progressivement remplacĂ© les traditionnelles appellations « Madrid-Barça » et « Barça-Madrid ».

236

Le nombre de clasicos disputés à ce jour entre le Real et le Barça en compétitions officielles. Les Madrilènes mènent de peu au nombre de victoires (95 contre 92) et 49 matches ont fini sur un score de parité.

650

En millions, le nombre potentiel de tĂ©lĂ©spectateurs attendus pour le match de dimanche, rĂ©partis dans 185 pays diffĂ©rents. Selon la Ligue espagnole de football (LaLiga), il s’agit du match de clubs le plus regardĂ© au monde.

674 contre 708

En millions d’euros, les chiffres d’affaires respectifs du Real Madrid et du FC Barcelone pour la saison 2016-2017, selon les donnĂ©es communiquĂ©es par les deux clubs. Barça et Real figurent sur le podium des clubs de football ayant le plus de revenus au monde d’après le cabinet Deloitte.

81.044

En nombre de spectateurs, la capacité du stade Santiago-Bernabeu, inauguré en 1947. Le Camp Nou, stade du FC Barcelone, inauguré en 1957, compte pour sa part 99.354 places.