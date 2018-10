Recettes douanières du Cameroun : 262 milliards de FCFA attendus au quatrième trimestre

L’administration douanière du Cameroun a prévu de collecter 262 milliards de FCFA durant le quatrième et dernier trimestre de l’année en cours, a appris APA mercredi auprès de la Direction générale des douanes (DGD).Sur le tableau des prévisions dont APA a obtenu copie, les deux secteurs douaniers du Littoral I et II, dans la ville de Douala, capitale économique, doivent à eux seuls mobiliser un montant total de 238,5 milliards de FCFA, soit la plus grande part.

Pour les neuf autres zones de recouvrement, le montant à mobiliser varie entre 1,6 milliard de FCFA et 30 millions de FCFA.

Dans les détails, l’administration douanière prévoit de collecter 85 milliards de FCFA au mois d’octobre. En novembre, elle compte mobiliser plus de 87.5 milliards de FCFA et pour décembre 89 milliards de FCFA.

A en croire la DGD, la hausse des importations de plusieurs produits devrait permettre d’atteindre cette performance.

Parmi ces produits, on cite notamment les carburants et lubrifiants, les véhicules de tourisme, les grumes, le clinker, les appareils électriques pour la téléphonie mobile, les niveleuses et les carreaux.

La hausse des importations s’explique aussi bien par la construction des infrastructures liée à la préparation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 que le Cameroun va accueillir, mais également par le pétrole brut dont les importations avaient cessé avec l’arrêt momentané des activités de la Société nationale de raffinage (SONARA).

Toutefois pour la DGD, « si les chiffres à fin septembre ne sont pas encore consolidés, il est probable que la douane atteigne les objectifs de 800 milliards de francs CFA assignés pour cet exercice, ceci grâce notamment à la prise en charge des marchandises par les unités commerciales pour tenir compte des enjeux au regard du contexte sécuritaire actuel et de la mobilisation des recettes ».

Au 31 juillet 2018, le total des recouvrements était de 419 milliards de FCFA.