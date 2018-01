ReconnaÃ®tre un chameau ou tracer l’heure: le test auquel a Ã©tÃ© soumis Trump

Dessiner l’heure sur une horloge, savoir nommer un chameau ou encore donner le point commun entre un train et un vĂ©lo: voici Ă quoi ressemblaient les Ă©preuves auxquelles a Ă©tĂ© soumis le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump pour dĂ©tecter d’Ă©ventuels troubles cognitifs.

Le dirigeant a obtenu le score maximum de 30/30 Ă ce test du « Montreal cognitive assessment » (Moca). « Il n’y a absolument aucun signe d’un quelconque problème cognitif », a ainsi conclu le mĂ©decin de la Maison Blanche, Ronny Jackson, en prĂ©cisant que M. Trump avait lui-mĂŞme demandĂ© Ă effectuer ce test pour faire taire les spĂ©culations.

L’examen, conçu par le docteur Ziad Nasreddine et publiĂ© en 2005, est un des plus utilisĂ©s dans le monde pour dĂ©pister les personnes souffrant de dysfonctionnements cognitifs, en particulier quand il paraĂ®t s’agir de troubles lĂ©gers. Toute inquiĂ©tude peut ĂŞtre levĂ©e au-delĂ de 26/30.

Existant en de nombreuses versions et langues, il consiste en un court questionnaire d’une page destinĂ© Ă mesurer entre autres la mĂ©moire, les fonctions exĂ©cutives, les capacitĂ©s d’abstraction, la concentration, le langage, le calcul, l’orientation dans le temps et l’espace. La durĂ©e du test est d’environ 10 minutes.

Les personnes examinées ont instruction de copier un cube, dessiner une horloge indiquant une heure spécifiée (avec une note distincte pour le contour, les chiffres et les aiguilles), reconnaître trois animaux (par exemple un lion, un rhinocéros et un chameau), selon un modèle type mis à disposition sur le site internet officiel du Moca.

Elles doivent ensuite répéter une liste de mots (comme visage, velours, église, marguerite, rouge) et de chiffres, se les remémorer un peu plus tard, et exécuter une série de soustractions faciles de type 100-7, puis 93-7 et ainsi de suite.

Si ses dĂ©tracteurs lui reprochent un vocabulaire limitĂ©, le chef d’Etat amĂ©ricain a rĂ©ussi haut la main l’Ă©preuve du langage, selon le mĂ©decin. Il n’a ainsi eu aucun problème pour redire des phrases telles que: « Le colibri a dĂ©posĂ© ses oeufs sur le sable », ou pour Ă©numĂ©rer en une minute le maximum de mots dĂ©butant par la mĂŞme lettre.

Parmi les autres exemples de questions: « dites-moi en quoi une montre et une règle se ressemblent », un train et une bicyclette.

Enfin, Donald Trump devait donner le jour, le mois et l’annĂ©e, de mĂŞme que l’endroit et la ville oĂą il se trouvait.

Les interrogations sur les capacitĂ©s mentales de l’hĂ´te de la Maison Blanche ont Ă©tĂ© relancĂ©es par le livre polĂ©mique du journaliste Michael Wolff qui dresse un portait au vitriol de l’ancien magnat de l’immobilier, assurant que son entourage doute de sa facultĂ© Ă gouverner.

Des compĂ©tences que le test du Moca, s’il est unanimement reconnu dans son domaine, ne prĂ©tend cependant pas jauger.

Un exemplaire du test est disponible sur le lien : http://www.mocatest.org/wp-content/uploads/2015/tests-instructions/MoCA-Test-French_7_1.pdf