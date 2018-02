RÃ©Ã©lu prÃ©sident de Chypre, Anastasiades vise la rÃ©unification de l’Ã®le

Le prĂ©sident sortant de Chypre, le conservateur Nicos Anastasiades, a Ă©tĂ© rĂ©Ă©lu dimanche face au candidat de gauche Stavros Malas, s’engageant Ă mettre fin Ă la partition de la petite Ă®le mĂ©diterranĂ©enne, divisĂ©e depuis 1974.

M. Anastasiades, 71 ans, a obtenu 55,99% des voix contre 44% pour M. Malas, soutenu par le parti communiste, selon les résultats définitifs. Près de 74% des quelque 550.000 électeurs se sont rendus aux urnes.

« J’appelle les Chypriotes-grecs et les Chypriotes-turcs Ă rĂ©aliser que la situation actuelle ne peut ĂŞtre la solution pour le problème chypriote », a lancĂ© après la proclamation de sa victoire M. Anastasiades depuis son quartier gĂ©nĂ©ral de campagne, dans une allusion Ă la division de l’Ă®le.

« Dès demain, nous allons nous attaquer aux problèmes auxquels font face les jeunes et les personnes vulnĂ©rables et nous allons moderniser l’Etat », a-t-il ajoutĂ© plus tard devant plus d’un millier de personnes, rassemblĂ©es dans un gymnase de la capitale Nicosie.

« Je suis venue le fĂ©liciter », a confiĂ© tout sourire Ă l’AFP Christina Zikkou, avocate de 42 ans qui a pris part Ă la campagne comme bĂ©nĂ©vole.

« J’Ă©tais confiante, car le peuple a pu voir tout ce qu’il a accompli durant cinq ans et constater qu’il est l’homme dont le pays a besoin », a-t-elle ajoutĂ©, une Ă©charpe de son champion autour du cou.

– RĂ©unifier l’Ă®le –

M. Anastasiades avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© opposĂ© lors de la prĂ©cĂ©dente prĂ©sidentielle, en 2013, Ă Stavros Malas, un ancien ministre de la SantĂ©, Ă©lection qu’il avait confortablement remportĂ©e.

M. Malas a félicité son adversaire, affirmant que « la lutte pour la justice sociale et problème de Chypre ne prenait pas fin avec cette élection ».

Une des principales questions ayant Ă©tĂ© au coeur du dĂ©bat Ă©lectoral a Ă©tĂ© la division de l’Ă®le, qui est scindĂ©e en deux depuis l’invasion en 1974 du tiers nord par les troupes turques en rĂ©ponse Ă un coup d’Etat de nationalistes chypriotes-grecs qui avait suscitĂ© l’inquiĂ©tude de la minoritĂ© chypriote-turque.

Du fait de la partition, la RĂ©publique de Chypre, membre de l’Union europĂ©enne et de la zone euro, n’exerce son autoritĂ© de facto que sur les deux tiers du territoire, dans le sud, oĂą vivent les Chypriotes-grecs.

Dans le tiers nord résident les Chypriotes-turcs qui sont administrés par la République turque de Chypre du Nord (RTCN), autoproclamée et reconnue uniquement par Ankara.

Pendant cinq ans, M. Anastasiades s’est employĂ© Ă relancer les pourparlers pour rĂ©unifier l’Ă®le.

Mais les nĂ©gociations sous l’Ă©gide de l’ONU avec le dirigeant de la RTCN, Mustafa Akinci, ont Ă©chouĂ© en 2017 et le processus suscite de plus en plus de scepticisme chez les Chypriotes.

Fervent dĂ©fenseur d’une rĂ©unification, Stavros Malas, 50 ans, avait critiquĂ© pendant la campagne Ă©lectorale le prĂ©sident sortant pour ne pas ĂŞtre allĂ© assez loin dans les nĂ©gociations.

M. Anastasiades aura la tâche très délicate de parvenir à des compromis avec la partie adverse sur des points majeurs, comme la présence de plus de 40.000 soldats turcs, les ajustements territoriaux ou les garanties de sécurité.

– Reprise Ă©conomique –

M. Anastasiades « continuera Ă faire beaucoup pour l’Ă©conomie et le problème chypriote », autrement dit la question de la rĂ©unification, a estimĂ© George Souglis, propriĂ©taire d’une station essence, Ă la sortie d’un bureau de vote de la capitale Nicosie.

Resté un enjeu central, le « problème chypriote » a été concurrencé dans cette campagne par les questions économiques.

Après une grave crise financière en 2013, le pays a en effet connu un redressement rapide, aidĂ© par un record historique du secteur touristique en 2017. Les autoritĂ©s espèrent Ă©galement tirer profit de l’exploration gazière en mer.

MĂŞme si le taux de chĂ´mage est redescendu Ă 11%, le redressement demeure fragile.

Pour beaucoup, M. Anastasiades est associĂ© Ă la rĂ©cente reprise de l’Ă©conomie, alors que la quasi faillite de 2013 avait Ă©tĂ© imputĂ©e au parti communiste, qui avait Ă©tĂ© au pouvoir les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes.

« En quelques annĂ©es, nous sommes sortis de la crise et aujourd’hui, Chypre est vu comme un exemple de succès (Ă©conomique), et cela grâce au gouvernement », a estimĂ© Ekavi Charalambidou, 55 ans, revenue d’Allemagne pour voter.