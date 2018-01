Réflexion à Nouakchott sur la liberté responsable et l’éthique professionnelle

La liberté responsable et l’éthique professionnelle sont les thèmes d’un atelier de réflexion organisé par le ministère des Relations avec le Parlement et la Société civile de Mauritanie et dont les travaux ont commencé lundi à Nouakchott, a-t-on constaté dans la capitale mauritanienne.Le séminaire organisé avec la collaboration de l’Union des radios des Etats islamiques et l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISSESCO) permettra à un groupe d’experts spécialisés de discuter les meilleurs moyens de professionnalisation du métier de journaliste et de cacheter cette profession de la dimension éthique.

Les volets soumis à la réflexion sont très variés et portent notamment sur l’expérience de l’Office de radiotélévision saoudien et les exigences législatives et institutionnelles à même de renforcer la liberté d’expression.

Ils comprennent également l’éthique professionnelle, le pluralisme et le rôle des chartes d’autorégulation dans l’enracinement de l’éthique professionnelle, en plus des expériences des pays participants.

Outre la Mauritanie, ces derniers sont le Sénégal, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Burkina Faso, le Niger et le Gabon.

Il s’agit d’offrir aux journalistes mauritaniens et à leurs collègues dans les pays africains l’opportunité d’approfondir les concepts de l’éthique professionnelle médiatique, a déclaré la ministre mauritanienne des Relations avec le Parlement et de la Société civile, Awa Cheikh Sidiya Tandia, à l’ouverture de la rencontre.

Elle a souligné que la consolidation de la démocratie pluraliste constitue un facteur clé du développement décent fondé sur le journalisme décent et constructif qui renforce l’unité nationale.

Pour atteindre les objectifs escomptés, a dit la ministre mauritanienne, il est impératif d’avoir des sources fiables et de vérifier les faits avant  toute publication afin d’éviter le piège du sensationnel et de comprendre les limites entre la liberté du commentaire et les exigences professionnelles.