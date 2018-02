RÃ©forme des sociÃ©tÃ©s d’eau et d’Ã©lectricitÃ©, mÃ©dias, gouvernance forestiÃ¨re Ã  la Une au Congo

La dissolution des sociĂ©tĂ©s nationales d’Ă©lectricitĂ© (SNE) et de distribution d’eau (SNDE), l’interpellation faite par le Conseil supĂ©rieur de la libertĂ© de communication (CSLC) aux journalistes sur leurs responsabilitĂ©s et le recouvrement forcĂ© des taxes prĂ©vu par l’administration forestière, sont les sujets Ă la Une des journaux de ce lundi Ă Brazzaville.« RĂ©forme de la SNE et SNDE : des lois lĂ©gitimeront bientĂ´t la dissolution », titre l’hebdomadaire Le Patriote qui relève que « le gouvernement a pris, lors du Conseil des ministres du 2 fĂ©vrier

dernier, deux projets de loi portant dissolution des deux entreprises, une dissolution qui sera actĂ©e par une loi adoptĂ©e par le parlement ».Â

Et ce confrère de souligner que « depuis que l’on glose sur la rĂ©forme de ces deux sociĂ©tĂ©s, cette fois-ci le gouvernement est allĂ© au bout de ses idĂ©es ».

Quant Ă l’hebdomadaire Epanza Makita, il titre : « la mauvaise gestion Ă la SNE et la SNDE : la colère de Sassou N’Guesso ».

Sans commentaire, Epandza Makita publie les deux projets de loi portant dissolution de ces deux sociĂ©tĂ©s qui stipulent que : « ces deux sociĂ©tĂ©s se caractĂ©risaient par une situation de quasi faillite, n’eussent Ă©tĂ© les subventions de l’Etat avec comme consĂ©quence la dĂ©tĂ©rioration de leurs relations avec les clients et usagers respectifs, au point de les rendre exĂ©crables. »

Sur le mĂŞme sujet le quotidien Les DĂ©pĂŞches de Brazzaville Ă©crit que : « Le gouvernement a dĂ©cidĂ© de la dissolution de la SNE et de la SNDE » et de prĂ©ciser qu’« en lieu et place seront crĂ©Ă©es la sociĂ©tĂ© de transport de l’Ă©lectricitĂ© et la sociĂ©tĂ© de patrimoine du secteur de l’eau ».

Ce quotidien souligne que « cette dĂ©cision du gouvernement prise lors de son Conseil des ministres de vendredi dernier, est justifiĂ©e par sa volontĂ© d’amĂ©liorer la qualitĂ© des services dans la fourniture

d’eau et d’Ă©lectricitĂ© dans le pays. »

« Le Patriote tout comme Les DĂ©pĂŞches de Brazzaville, se penchent sur les mĂ©dias avec l’interpellation des journalistes sur leurs responsabilitĂ©s par le prĂ©sident du Conseil supĂ©rieur de la libertĂ© de Communication (CSLC), Philippe Mvouo.

Le Patriote reprend ainsi Ă son compte l’invite du prĂ©sident du CSLC aux journalistes afin qu’ils fassent bon usage des rĂ©seaux sociaux au lieu de mettre Ă la disposition du public des fausses nouvelles qui ne  laissent pas Ă ce public le temps de rĂ©flexion pour distinguer le vrai du faux. »

Les DĂ©pĂŞches de Brazzaville fait remarquer que « le prĂ©sident du CSLC a fustigĂ©, au cours d’une communication vendredi, la reprise « sans vĂ©rification » d’informations diffusĂ©es sur les rĂ©seaux sociaux par certains journaux de la place, en les invitant Ă reprendre les articles des agences de presse formelles et au respect des règles Ă©thiques et dĂ©ontologique du mĂ©tier de journaliste. »

Ce quotidien met en exergue dans ses colonnes, la gouvernance forestière et Ă©crit que «l’administration forestière a pris l’option de recourir au recouvrement forcĂ© des taxes auprès des sociĂ©tĂ©s. Elle espère par ce procĂ©dĂ©, maximiser ses recettes estimĂ©es Ă 17,4 milliards FCFA en 2017.

Pour sa part le bi-hebdomdaire La Semaine Africaine se penche sur le manque de kĂ©rosène et titre : « PĂ©nurie de kĂ©rosène Ă Brazzaville et Pointe-Noire, des zones d’ombre ? » et Ă©crit que « pendant près de deux semaines, le trafic aĂ©rien au dĂ©part des deux plus grands aĂ©roports du pays Maya-Maya Ă Brazzaville et Antonio Agostino Neto Ă Pointe-Noire, a Ă©tĂ© perturbĂ© Ă cause de la pĂ©nurie de carburant de type  »Jet A », dans ces aĂ©roports selon un communiquĂ© du gouvernement.

Cette version est contredite par certains qui pensent (citant une source proche de la Banque centrale) que cette pĂ©nurie est causĂ©e au Congo par des difficultĂ©s de couverture en devises des opĂ©rations d’importation.