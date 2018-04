RÃ©forme ferroviaire: principales mesures au vote mardi de l’AssemblÃ©e

De nouvelles garanties en vue de l’ouverture Ă la concurrence, moins d’ordonnances gouvernementales mais des points Ă©pineux restant Ă trancher: la semaine de dĂ©bats Ă l’AssemblĂ©e nationale a permis de complĂ©ter la future rĂ©forme du rail.

Voici les principaux points du projet de loi « pour un nouveau pacte ferroviaire », soumis mardi en première lecture au vote solennel des dĂ©putĂ©s.

– SNCF, « sociĂ©tĂ© nationale Ă capitaux publics »

La SNCF est actuellement composĂ©e de trois Ă©tablissements publics Ă caractère industriel et commercial (Epic): SNCF (direction), SNCF MobilitĂ©s (trains) et SNCF RĂ©seau (rails). Le texte prĂ©voit de la transformer au 1er janvier 2020 en « sociĂ©tĂ© nationale Ă capitaux publics » plus intĂ©grĂ©e, au capital « intĂ©gralement dĂ©tenu par l’État ». Ces principes sont dĂ©sormais posĂ©s en « dur » dans le projet de loi.

Des ordonnances dans un dĂ©lai de 12 mois -et non plus 6 comme initialement- devront « fixer les conditions de crĂ©ation du groupe public constituĂ© par la sociĂ©tĂ© nationale SNCF et ses filiales » et ses « conditions de fonctionnement », notamment sa gouvernance.

Concernant la dette de SNCF RĂ©seau, qui atteignait 46,6 milliards d’euros fin 2017 et devrait dĂ©passer les 62 mds en 2026, le projet de loi est muet. Mais Emmanuel Macron a confirmĂ© dimanche qu' »Ă partir du 1er janvier 2020, l’Etat reprendra progressivement de la dette », largement hĂ©ritĂ©e de la construction des lignes Ă grande vitesse.

La reprise sera « substantielle, parce qu’une entreprise ne peut pas la porter elle-mĂŞme » et le montant sera fonction des dĂ©bats « avec les organisations syndicales des prochaines semaines », a ajoutĂ© le chef de l’Etat, selon qui « plus on aura une rĂ©forme ambitieuse collectivement, plus l’Etat la reprendra ».

– Calendrier d’ouverture Ă la concurrence

Alors que des ordonnances Ă©taient prĂ©vues initialement, le calendrier Ă©chelonnĂ© a Ă©tĂ© inscrit dans le texte. Seules les rĂ©gions seront concernĂ©es dans un premier temps, Ă l’exception de l’Ile-de-France dont le calendrier est dĂ©calĂ©. Elles pourront organiser des appels d’offre Ă partir de dĂ©cembre 2019 mais aussi continuer d’attribuer directement des contrats Ă la SNCF jusqu’Ă fin 2023, pour une durĂ©e maximale de dix ans. Le calendrier est le mĂŞme pour l’Etat avec les « trains d’équilibre du territoire » (IntercitĂ©s).

L’ouverture sera Ă©tendue aux TGV Ă partir de dĂ©cembre 2020, sur le modèle de l' »open access » (accès libre). Ainsi, la SNCF devra partager les crĂ©neaux de circulation des TGV avec ses concurrents s’ils se lancent sur ce marchĂ©.

Quel que soit l’opĂ©rateur, le principe des tarifs dits « sociaux » pour les voyageurs (familles nombreuses, handicapĂ©s, etc.) sera pĂ©rennisĂ©. Etat ou rĂ©gions compenseront le coĂ»t de la mesure pour les entreprises ferroviaires et un dĂ©cret fixera ces diffĂ©rents tarifs.

– Sort des cheminots

Traduisant le rĂ©sultat des concertations en cours, ont Ă©tĂ© inscrites dans le texte une sĂ©rie de garanties pour les cheminots transfĂ©rĂ©s de la SNCF Ă une autre entreprise ferroviaire, notamment en cas de perte de contrat par l’opĂ©rateur historique. C’est ce qui est appelĂ© le « sac-Ă -dos social ».

Ces transferts se feront « prioritairement au volontariat ». Sont aussi prĂ©vus, sans limite de durĂ©e, le maintien du niveau de rĂ©munĂ©ration au moment du transfert, du rĂ©gime spĂ©cial de retraite ainsi que la garantie de l’emploi pour ceux ayant Ă©tĂ© embauchĂ©s au statut. Et les « avantages » accordĂ©s par l’entreprise historique, comme les facilitĂ©s de circulation ou l’accès aux mĂ©decins spĂ©cialisĂ©s, seront conservĂ©s.

Ces garanties seront complĂ©tĂ©es d’ici l’examen du projet de loi au SĂ©nat fin mai, en fonction des concertations en cours, a assurĂ© la ministre des Transports Elisabeth Borne. Doit notamment ĂŞtre tranchĂ© le sort des cheminots en cas de refus de transfert ou de faillite de leur nouvelle entreprise.

Quant au statut mĂŞme des cheminots, le gouvernement veut l’Ă©teindre progressivement. A partir d’une date Ă prĂ©ciser, les nouvelles recrues seront embauchĂ©es dans un cadre contractuel restant Ă©galement Ă nĂ©gocier. Les cheminots actuellement au statut le resteront, mĂŞme si la direction veut davantage de souplesse.