Cameroun : une tempÃªte fait 3 morts et 15 blessÃ©s Ã  Bouba Ndjida (rÃ©gion du Nord)

Les victimes, toutes de nationalitĂ© nigĂ©riane, ont reçu la visite du gouverneur Jean Abate Edi’i.

Trois morts et 15 blessés. Tel est le bilan d’un accident provoqué par l’orage qui s’est abattu le week-end dernier non loin du parc de Bouba Ndjida, dans la région du Nord du Cameroun. Selon des témoignages recueillis sur les lieux, ce drame s’est produit après la chute d’un arbre sur un véhicule transportant des étudiants nigérians.

Les victimes faisaient partie d’un groupe composĂ© de 50 Ă©tudiants et six encadreurs. Ils sont venus de l’universitĂ© de Taraba au Nigeria pour un voyage d’étude dans le parc national de Bouba Ndjida. Un voyage qui sera fatal pour certains d’entre eux. « A la suite d’une tornade, un arbre est malheureusement tombĂ© sur cette dĂ©lĂ©gation et le bilan est celui que vous connaissez », a dĂ©clarĂ© le gouverneur au cours d’une Ă©dition du journal parlĂ©Â de la Crtv.

Face à la situation, les autorités de la région ont immédiatement organisé la prise en charge des victimes. Selon Aboubakar Sadio, directeur de l’hôpital régional de Garoua, il y a des traumatismes de toutes sortes. « Des traumatismes crâniens, des membres supérieurs, inférieurs, de la colonne vertébrale, ce sont des polytraumatisés. Actuellement, tout est fait pour qu’on fasse les diagnostics précis c’est-à -dire l’imagerie, les radios, avant de voir quels traitements nous allons leur donner », ajoute-t-il.

Après l’accident, toutes les victimes ont Ă©tĂ© conduites Ă Garoua, où elles ont reçu la visite du gouverneur. Celui-ci a promis que des dispositions seront prises pour leur retour au Nigeria.