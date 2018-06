Région du Sud-Ouest : la ville de Kumba privée d’électricité depuis cinq jours

La ville de Kumba, chef-lieu du département de la Meme dans la région du Sud-Ouest, n’est pas approvisionnée en énergie électrique depuis cinq jours. Cette situation, cumulée au fait que des doutes planent sur la sécurité des voies de sortie de la ville, crée une ambiance de ville morte dans la ville.

Joint au téléphone par journalducameroun.com, un habitant raconte : «Nous sommes au cinquième jour sans électricité à Kumba et nous ne savons même pas quand cela va revenir parce que personne ne nous informe de ce qui se passe, nous sommes confus ». Rendue à l’agence Eneo de la ville, la même source indique qu’aucun responsable ne souhaite s‘exprimer sur le sujet.

L’absence de courant affecte cette ville, considérée comme le poumon économique de la région du Sud-Ouest. Les opérateurs économiques disent subir de lourdes pertes. Ceux disposant de groupes électrogènes se sont lancés dans une nouvelle activité : la recharge des appareils électroniques. « On charge les téléphones à 200 francs CFA pour 30 minutes », a rapporté un habitant à journalducameroun.com.

Kumba in the dark: Residents in Kumba also have the problem of power cut to deal with. They have been deprived of electricity since last Sunday. Solar energy and generator are now being used by few City dwellers who can afford. The exact cause of the blackout is not known

— Mimi237 (@Mimimefo237) June 21, 2018