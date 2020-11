Régionales 2020 : le RPD entre en scène dans Lékié

Le président de cette formation politique, tête de liste dans ce département, a tenu un meeting ce jour à Bachenga.

Il ne promet que du bien-être aux populations du département de la Lékié (région du Centre). Réfection des routes locales, réhabilitation des centres de santé, électricité dans les villes et villages, etc. Tel est le contenu des promesses de campagne de Francois Joel Bekila, président national du Rassemblement pour le progrès et la démocratie (RPD) et tête de liste de son parti dans le département.

Le RPD affronte dans ce département la machine du RDPC et deux autres petits poucets : le FDC de Denis Emilien Atangana et le PAL de Célestin Bedzigui. Le RPD va à cette élection avec 8 candidats, au lieu de 9 au départ. L’un deux, Bertrand Claude Ntsa étant décédé quelques jours plus tôt.