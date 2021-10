Relance post Covid-19: le Gicam plaide pour une réallocation des appuis aux secteurs stratégiques

Le ministre du Commerce Luc Magloire MBARGA ATANGANA, a été reçu au siège du Groupement Inter-patronal du Cameroun (GICAM) le 1er Octobre.

La rencontre intervenait dans un contexte de crise post COVID-19, caractérisée par la flambée historique des prix des matières premières et du coût du fret maritime ; sujet au centre des échanges avec la centaine de Chefs d’Entreprises présents ainsi que les représentants des associations de défense des intérêts des consommateurs.

L’exposé du Président du GICAM, Célestin TAWAMBA a mis en exergue l’origine, principalement importée, de la hausse des coûts de production sans précédent dans les Entreprises. Les prix des matières premières et du fret maritime affichent les niveaux les plus élevés de ces 20 dernières années. L’augmentation des prix des matières premières atteint les 200% pour certains produits. Les prix du fret maritime, à destination de l’Afrique, connaissent une hausse, oscillants entre 250 à 400%, suivant l’origine.

Les explications de cette situation inédite se retrouve dans l’ampleur historique des plans de relance post-COVID dans les principales économies du monde (d’un montant cumulé de plus de 10 000 milliards de dollars) et dont la hausse de la demande induite n’a pus être satisfaite du fait de l’offre limitée. Également, les restrictions à l’exportation pratiquées par certains pays producteurs, la persistance des restrictions sanitaires et la baisse de la production du fait des aléas climatiques notamment, justifient la faiblesse de l’offre mondiale.

À ces causes importées, s’ajoutent des causes internes, notamment l’introduction de nouvelles taxes, l’accroissement des coûts de passage portuaire, toutes choses qui s’additionnent à des contraintes structurelles auxquelles sont déjà confrontées les Entreprises, en l’occurrence le déficit énergétique et la fiscalité de plus en plus pesante.

La hausse des coûts de production dans les Entreprises à l’heure actuelle oscille entre 15 et 50% suivant les secteurs. La compétitivité voire la survie des entreprises est donc en jeu tout comme les risques sur les emplois sont réels.

Fort de ce diagnostic, par ailleurs partagé par les Associations de consommateurs, les Entreprises, ont formulé à l’endroit du membre du Gouvernement des propositions de mesures envisageables à savoir l’ajustement limitée des prix de vente, les subventions ponctuelles, les allègements fiscaux (taux de TVA réduit ou nul, allègement/suspension de l’acompte sur certains secteurs, suspensions de contrôles, …) ; la suspension des taxes parafiscales, la suspension de certaines taxes portuaires ; la réallocation des appuis COVID aux secteurs stratégiques et la réactivation et/ou maintien en 2022 de mesures exceptionnelles instaurées en 2021.

De façon structurelle il est question de promouvoir la production locale ainsi que l’économie circulaire à travers notamment les transactions interentreprises afin de réduire la dépendance aux importations, principalement dans les secteurs pour lesquelles une production locale est envisageable.

À la suite des Entreprises, Monsieur le Ministre dans sa prise de parole à reconnu la gravité de la crise à laquelle doivent faire face les Entreprises et dont l’une des causes se trouve également dans l’exercice des pratiques contraires aux règles du commerce international dans certains pays (notamment la constitution de stock de sécurité largement supérieurs aux besoins de ces pays). Le Ministre a également reconnu le caractère résilient et citoyen des Entreprises qui ont clairement marqué leur réticence à répercuter mécaniquement l’augmentation des coûts de production sur le consommateur final.

Appel à » l’Union sacrée »