Remise de chÃ¨ques aux premiÃ¨res bÃ©nÃ©ficiaires du Fonds pour la promotion des PME et de l’entrepreneuriat fÃ©minin

Des chèques ont Ă©tĂ© remis aux premières bĂ©nĂ©ficiaires des financements octroyĂ©s dans le cadre du Fonds pour la promotion des PME et de l’entreprenariat fĂ©minin, mis Ă la disposition de l’Etat de CĂ´te d’Ivoire par le Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc.Selon une note d’information transmise Ă APA, jeudi, la cĂ©rĂ©monie s’est tenue en prĂ©sence de MM. Souleymane Diarrassouba, Ministre du commerce, de l’artisanat et de la promotion des PME, Habib KonĂ© Directeur gĂ©nĂ©ral d’Atlantic business international et Arsène Coulibaly, Directeur gĂ©nĂ©ral de Banque Atlantique CĂ´te d’Ivoire.

LancĂ© au mois d’aoĂ»t dernier, le Fonds pour la promotion des PME et de l’entreprenariat fĂ©minin, dotĂ© d’une enveloppe de cinq milliards de FCFA soutient ainsi dix premières entreprises dirigĂ©es par des femmes, essentiellement des structures de micro entreprise.

 Ce premier bilan porte sur un montant global de 260 millions de FCFA, accordĂ©s par la Banque Atlantique sous forme de crĂ©dits pour financer les besoins liĂ©s au cycle d’exploitation ou d’investissement des premières entreprises sĂ©lectionnĂ©es par le Ministère et rĂ©pondant aux critères prĂ©dĂ©finis.

Soucieux de la diversitĂ© du tissu Ă©conomique et de l’Ă©mergence de l’entreprenariat fĂ©minin,  le Ministère du commerce, de l’artisanat et de la promotion des PME et la Banque atlantique confirment Ă travers cette cĂ©rĂ©monie de remise de chèques, leur engagement dans un partenariat permanent en vue de promouvoir l’entrepreneuriat en tant que moteur de croissance Ă©conomique.

Le Fonds pour la promotion des PME et de l’entreprenariat fĂ©minin vise Ă faciliter l’accès au crĂ©dit bancaire aux femmes chefs d’entreprise y compris de start-up, tout secteur d’activitĂ© confondu.

 L’initiative permet de stimuler concrètement le financement en faveur des femmes, faisant progresser l’inclusion financière, en ligne avec les ambitions d’un des accords signĂ©s dans le cadre de la visite en CĂ´te d’Ivoire du Roi Mohammed VI, le 27 fĂ©vrier 2017, par M. le ministre Souleymane Diarrassouba et M. Mohamed Benchaaboun, PrĂ©sident directeur gĂ©nĂ©ral du Groupe BCP, en prĂ©sence du PrĂ©sident ivoirien, Alassane Ouattara.