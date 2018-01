Remise en service du téléphone rouge intercoréen après l’offre de dialogue de Séoul

Les deux CorĂ©es ont remis en service mercredi un tĂ©lĂ©phone rouge transfrontalier fermĂ© depuis 2016, continuant Ă jouer l’ouverture malgrĂ© les railleries de Donald Trump qui s’est vantĂ© d’avoir un bouton nuclĂ©aire « beaucoup plus gros » que celui de Kim Jong-Un.

Le canal de communication de Panmunjom, village frontalier où fut signé le cessez-le-feu de la guerre de Corée (1950-53), a été rouvert à 06H30 GMT après quasiment deux ans de fermeture.

« La conversation tĂ©lĂ©phonique a durĂ© 20 minutes », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP un responsable du ministère sud-corĂ©en de l’Unification, sans autre prĂ©cision dans l’immĂ©diat.

Cette remise en service survient après l’offre de dialogue de SĂ©oul qui rĂ©pondait lui-mĂŞme Ă une main tendue du dirigeant nord-corĂ©en, lequel a Ă©voquĂ© une participation aux JO d’hiver qui s’ouvrent le mois prochain en CorĂ©e du Sud.

Kim Jong-Un s’est servi lundi de son adresse du Nouvel An Ă la Nation pour faire ce geste rarissime en direction du Sud dans un contexte de tensions croissantes. Le Nord a multipliĂ© ces derniers mois les tirs de missiles balistiques et menĂ© son sixième essai nuclĂ©aire, dĂ©roulant ses ambitions militaires envers et contre tout.

SĂ©oul a rĂ©pondu en proposant la tenue le 9 janvier, pour la première fois depuis 2015, de discussions de haut niveau Ă Panmunjom sur les JO mais aussi « d’autres questions d’intĂ©rĂŞt mutuel pour l’amĂ©lioration des relations intercorĂ©ennes ».

Le dirigeant nord-corĂ©en avait Ă©galement profitĂ© de son discours du Nouvel An pour rĂ©pĂ©ter que son pays Ă©tait un Etat nuclĂ©aire Ă part entière, avertissant qu’il avait en permanence Ă sa portĂ©e le « bouton » atomique.

– ‘Enfoncer un coin’ –

La déclaration a suscité un nouveau tweet de Donald Trump, dans son style très personnel.

« Le leader nord-corĂ©en Kim Jong-Un vient d’affirmer que le +bouton nuclĂ©aire est sur son bureau en permanence+. Qu’un membre de son rĂ©gime affamĂ© et Ă©puisĂ© l’informe que moi aussi j’ai un bouton nuclĂ©aire, mais il est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien, et il fonctionne! », a Ă©crit le prĂ©sident amĂ©ricain.

Washington a Ă©galement balayĂ© la perspective d’un dialogue intercorĂ©en.

L’ambassadrice amĂ©ricaine Ă l’ONU, Nikki Haley a jugĂ© qu’il ne s’agirait que d’un simple « rafistolage ». La porte-parole du dĂ©partement d’Etat Heather Nauert a estimĂ© que M. Kim « pourrait ĂŞtre en train de tenter d’enfoncer un coin » entre SĂ©oul et Washington.

Pyongyang n’a pas semblĂ© Ă©mu par la rĂ©action amĂ©ricaine. Kim Jong-Un a « salué » le soutien apportĂ© par SĂ©oul Ă sa proposition, selon Ri Son-Gwon, chef du ComitĂ© nord-corĂ©en pour la rĂ©unification pacifique de la CorĂ©e (CRPC).

Le Nord et Sud sont sĂ©parĂ©s depuis des dĂ©cennies par la Zone dĂ©militarisĂ©e (DMZ), l’une des frontières les plus fortement armĂ©es du monde. Les derniers pourparlers bilatĂ©raux de dĂ©cembre 2015 s’Ă©taient soldĂ©s par un Ă©chec.

La ligne tĂ©lĂ©phonique de Panmunjon servait aux deux pays Ă faire le point deux fois par jour avant d’ĂŞtre coupĂ©e en fĂ©vrier 2016 suite Ă la dĂ©tĂ©rioration des relations bilatĂ©rales consĂ©cutive Ă leur diffĂ©rend sur le complexe industriel conjoint de Kaesong.

Séoul a salué la décision du Nord de la rouvrir comme étant « très significative ».

– ‘Bouclier’ –

Le prĂ©sident sud-corĂ©en Moon Jae-In est de longue date partisan du dialogue mais Washington a toujours dit qu’il n’accepterait pas une CorĂ©e du Nord dotĂ©e de l’arme nuclĂ©aire.

Pyongyang soutient avoir besoin de l’arme atomique pour se protĂ©ger de l’hostilitĂ© de Washington.

Le Nord cherche Ă mettre au point une tĂŞte nuclĂ©aire capable de frapper le territoire continental amĂ©ricain. Il a essuyĂ© de multiples trains de sanctions de l’ONU sans sembler vouloir cĂ©der le moindre pouce de terrain.

M. Moon a salué de la part du Nord une « réponse positive à notre proposition de faire en sorte que les jeux Olympiques de Pyeongchang soient une occasion révolutionnaire pour la paix ».

Tout rapprochement intercorĂ©en se dĂ©roulerait dans un contexte de suspicion, voire d’hostilitĂ© de la part de Washington alors que MM. Kim et Trump Ă©changent des insultes personnelles depuis des mois.

Le prĂ©sident amĂ©ricain a traitĂ© M. Kim de « petit gros » et « d’homme-fusĂ©e ». Le dirigeant nord-corĂ©en a qualifiĂ© l’occupant de la Maison Blanche de « vieux gâteux malade mental ».

Pour Go Myong-Hyun, analyste Ă l’Institut Asan des Ă©tudes politiques, Pyongyang cherche Ă se dĂ©fendre contre les sanctions et les pressions amĂ©ricaines en se servant de SĂ©oul comme « bouclier ».

« Si le Sud devient le partenaire de dialogue du Nord, l’alliance amĂ©ricano-sud-corĂ©enne aura des difficultĂ©s », a-t-il dit Ă l’AFP.

burs/ckp/ev/jac/lch