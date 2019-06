Remous dans la tanière: les Lions indomptables écrivent au peuple camerounais

Après la grève observée par les joueurs, dans une correspondance, ils réaffirment leur engagement à défendre les couleurs de la Nation pendant la Can 2019.

Les Lions indomptables ont pris l’avion pour Ismaïlia en Egypte. Avant leur départ, ils ont adressé une correspondance adressée au peuple camerounais.

Ils y assurent à leurs compatriotes de défendre les couleurs du pays à la Coupe d’Afrique des nations (Can) «Comme vous l’avez remarqué, nous avons pris des décisions qui ont peut-être suscité des doutes quant à notre engagement envers le pays. Par la présente, nous annonçons que par rapport à la situation des primes, nous avons reçu la proposition des pouvoirs publics ce vendredi d’octroyer une prime pour le premier match. Nous avons pris note de cette proposition mais l’ensemble des joueurs a préféré la décliner.»

Une décision, qui selon les Lions, n’entamera pas leur détermination à honorer le vert-rouge-jaune pendant la Can. Les joueurs poursuivent en indiquant que la grève à la veille de la compétition procède d’une volonté de faire évoluer les choses dans le football au Cameroun «de génération en génération, nous faisons face aux mêmes problèmes. Il est temps d’adopter une approche plus professionnelle qui respecte les sportifs et les garde motiver à joueur pour le Cameroun».

Ils vont par ailleurs saluer la mémoire des soldats morts au front pour préserver l’intégrité de la patrie. La correspondance est signée des joueurs.

La veille déjà, un tract adressé au peuple camerounais et attribué aux joueurs circulait sur les réseaux sociaux. Document qui déclinait en neuf points le «mal-être» des Lions indomptables.