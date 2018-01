Rencontre avec Maxime Sattonnay, lobbyiste au parlement européen et directeur du cabinet Commz

Cet expert du lobbying est l’un des parrains de  »La route de la comm », un programme dont la 1ere Ă©dition a Ă©tĂ© lancĂ©e en octobre dernier à Paris.

Il traine plus d’une demi dizaine d’annĂ©e d’expĂ©rience dans les milieux de la communication. Maxime Sattonnay, directeur du cabinet Commz, est l’un des volontaires du programme  »La route de la comm », cette initiative professionnelle d’Ă©changes en communication, dont nous vous parlions il y a quelques semaines. La biographie de ce belge, citoyen de la ville de Bruxelles, indique qu’il est un diplĂŽmĂ© de l’Essec de Toulouse, de la Dublin institute of technology, et de la Hull university business school en Grande Bretagne. Maxime sattonnay a travaillĂ© dans prĂšs de 9 cabinets en Europe, notamment au sein du prestigieux Euractive, un cabinet de lobbying qui gĂšre une communautĂ© de 300000 experts de politique europĂ©enne. Maxime Sattonnay est le parrain du Camerounais Eric Leonel Bayongock, au programme  »La route de la comm », et il a acceptĂ© de rĂ©pondre Ă nos questions.

Journalducameroun.com : Pouvez-vous nous expliquer le concept de ‘‘la route de la Com’’ en quelques mots ?

Maxime Sattonnay : C’est une initiative d’entraide ayant pour objectif de permettre Ă des Ă©tudiants et Ă des jeunes diplĂŽmĂ©s de faire un bout de chemin avec des professionnels francophones de la communication. Il s’agit plus prĂ©cisĂ©ment : d’aider les Ă©tudiants et les jeunes diplĂŽmĂ©s francophones dans leur comprĂ©hension du secteur de la communication et de favoriser leur insertion professionnelle, de permettre un croisement des regards sur la communication et un enrichissement rĂ©ciproque, de vivre pendant une annĂ©e une belle expĂ©rience humaine

La route de la com a eu l’occasion d’accueillir cette annĂ©e un jeune camerounais qui est par ailleurs votre filleule, comment s’est fait ce choix ?

Les professionnels francophones de la communication et les Ă©tudiants ont Ă©tĂ© mis en relation par le Cercle des communicants francophones. Je ne sais pas comment la dĂ©cision a Ă©tĂ© prise, surement par centre d’intĂ©rĂȘt et spĂ©cialitĂ©. Mon filleul travaille pour « More Women in Politics » et j’ai moi-mĂȘme travaillĂ© pour « Women in Parliaments », un organisme Ɠuvrant pour une cause similaire

Vous ĂȘtes lobbyiste Ă Bruxelles. Avez une idĂ©e de la pratique de ce mĂ©tier en Afrique, au Cameroun ?

Je ne suis pas encore familier avec la pratique du lobbying au Cameroun. NĂ©anmoins, mĂȘme si la rĂ©alitĂ© du terrain change, les techniques de lobbying restent les mĂȘmes dans le monde entier. Le plus important dans le lobbying est de crĂ©er un rĂ©seau. Cela prend du temps mais c’est faisable, peu importe oĂč l’on se trouve dans le monde.

De vos Ă©changes avec votre jeune filleule, comment apprĂ©ciez-vous l’avenir de la profession au Cameroun ?Â

Éric, mon filleul, a un avenir brillant devant lui. Je suis certain qu’il va persĂ©vĂ©rer sur cette voie.

Quelles activités ou quel apport peut-on attendre de ce programme pour lequel vous parrainez M Eric Leonel Loumou ?

L’objectif du programme est de partager des expĂ©riences. Tout dĂ©pendra des besoins et de la motivation d’Éric. Je serai prĂ©sent pour rĂ©pondre Ă ses questions et pour le conseiller.