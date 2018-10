Renouvellement du bureau de l’Assemblée nationale sénégalaise

L’Assemblée nationale sénégalaise a renouvelé, vendredi, son bureau lors de la session ordinaire unique de l’année 2018-2019, a constaté APA.Les huit vice-présidents, Moustapha Cissé Lô (1er vice-président), Awa Guèye (2ème vice-présidente), Abdou Mbow (3ème vice-président), Aïssatou Sow Diawara (4ème vice-présidente), Abdoulaye Makhtar Diop (5ème vice-président), Ndèye Lucie Cissé (6ème vice-présidente), Alé Lô (7ème vice-président) et Fatma Diop (8ème vice-présidente) ont été élus par 113 voix pour contre une voix. Un député s’est abstenu et cinq bulletins nuls enregistrés.

La composition de ce nouveau bureau respecte ainsi le principe de parité conformément à la loi et comme l’ont exigé les femmes parlementaires de la majorité qui sont montées au créneau pour dénoncer la composition du groupe parlementaire « Liberté et démocratie » du Parti démocratique sénégalais (Pds, opposition) et alliés qui ne respectait pas ce principe.

Cette situation a conduit à une suspension de la séance pour plus de deux heures. Et au finish, les femmes de Benno Bokk Yakaar (majorité) ont eu gain de cause avec l’élection de Fatma Diop du Pds au poste de 8ème vice-présidente.

A sa place, le groupe parlementaire Liberté et démocratie auquel elle appartient avait proposé Pape Diop.

Auparavant, le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse avait lu une lettre de la députée Fatma Diop dans laquelle l’élue postulait au poste de 8e présidente.

Les parlementaires ont procédé par la même occasion à l’élection des 6 secrétaires élus de l’Assemblée nationale et aux deux questeurs de l’institution parlementaire.