RentrÃ©e solennelle Ã  Yamoussoukro du premier SÃ©nat ivoirien en prÃ©sence de Ouattara et BÃ©diÃ©

La rentrée solennelle du premier Sénat ivoirien a eu lieu jeudi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, en présence du chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara, de l’ex-président Henri Konan Bédié, et de plusieurs membres du gouvernement ainsi que des autorités administratives et coutumières, a constaté APA.Le Sénat est conduit par l’ex-ministre d’État, en charge du  Dialogue politique et des relations avec les institutions, Jeannot  Kouadio Ahoussou. Il a été élu le 5 avril 2018 avec ‘’65 voix sur 66 ». Un bulletin nul avait été recensé lors des décomptes.

La  Côte d’Ivoire rentre de plain-pied dans la troisième République avec  l’installation du premier président du Sénat, la deuxième Chambre du  Parlement ivoirien. Cette instance comprend 99 sénateurs dont 66 élus et  33 nommés.Â

M. Ahoussou est issu du  Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix  (Rhdp),  la coalition au pouvoir. Cet ‘’brillant » avocat a été successivement  ministre de l’Industrie de 2002 à 2005, ministre d’Etat en charge de la  Justice, garde des sceaux de 2010 à 2012.

Il a  été nommé Premier ministre de la Côte d’Ivoire en mars 2012 avant  d’occuper le portefeuille du ministère d’Etat auprès du président de la  République chargé du Dialogue politique et des relations avec les  institutions.

Le 24 mars 2018, il a été élu  Sénateur de la Région du Bélier, dans le centre ivoirien, sous la  bannière du Rhdp. M. Jeannot Kouadio Ahoussou était le ‘’seul » candidat  lors du scrutin de l’élection du président de l’institution.

L’ouverture  de la session du Sénat se tient sept jours ouvrables après celle de  l’Assemblée nationale et prend fin sept jours ouvrables avant la clôture  de la session de l’Assemblée nationale. La rentrée parlementaire, elle  a eu lieu le 3 avril 2018.

Selon l’article 98  de la Constitution, l’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en  congrès à la demande du président de la République. Le président de  l’Assemblée nationale préside le congrès et est assisté du président du  Sénat qui en est le vice-président.

Le  vice-président ivoirien Daniel Kablan Duncan, le Premier ministre Amadou  Gon Coulibaly et le président de l’Assemblée nationale Guillaume Soro,  étaient également présents à la cérémonie d’installation du premier  Sénat ivoirien.