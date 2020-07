Report du Chan et la CAN : le soulagement des autorités camerounaises

Le ministre des Sports et le président de la Fédération camerounaise de football trouvent en la décision du Comité exécutif de la CAF, une opportunité de terminer les chantiers en cours et mieux se préparer.

Le Championnat d’Afrique des nations (Chan) est reporté en 2021 et la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en 2022. Décision du Comité exécutif de la Confédération africaine de football réuni hier en visio-conférence.

La décision est saluée à Yaoundé où certains ont fait planer le spectre d’une annulation de la 5e édition du Chan. «Nous avons un sentiment de soulagement suite à la décision de reporter la CAN car, en raison du contexte sanitaire international, il y avait comme une espèce de brouillard qui obstruait l’horizon des programmations des différentes compétions. Il était tout à fait normal que l’on aille vers une reprogrammation. Désormais, avec les décisions prises par la CAF, la perspective tracée en matière de programmation ou de reprogrammation, est claire. S’agissant de la CAN, sur la presque totalité des sites, les travaux sont accélérés, et sont à un bon niveau d’avancement », s’est réjoui Narcisse Mouelle Kombi, le ministre des Sports et de l’éducation physique.

Même sentiment de soulagement à La Fédération camerounaise de football (Fécafoot). « Comme vous le savez on n’avait pas de visibilité et aujourd’hui on a une feuille de route que la CAF nous a donnée. Et on peut organiser notre travail en fonction de cette feuille de route. C’était un peu pénible pour nous de travailler dans l’incertitude. C’est à nous désormais d’être fin prêt pour ces deux rendez-vous continentaux, qui sont de très grande importance», a déclaré Seidou Mbombo Njoya, le président de la Fécafoot.

En rappel, c’est la seconde fois que le Chan et la CAN du Cameroun connaissent des glissements de date. La Coupe d’Afrique devait initialement se tenir en 2019, mais a été reportée en 2021 du fait de l’impréparation. Cette fois, en raison de la pandémie du Covid-19, la grande fête continentale du football est renvoyée en 2022.

Le Chan quant lui devait se jouer en janvier 2020, il a été décalé en mars-avril. Malheureusement au moment où la pandémie faisait son apparition dans le pays.