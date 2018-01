Répression des marches anti-Kabila: l’archevêque de Kinshasa dénonce « une barbarie »

L’influent archevêque de Kinshasa a qualifié mardi de « barbarie » la répression de la marche des catholiques contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila tandis que la polémique enflait sur le nombre de victimes.

Dimanche, les forces de sĂ©curitĂ© de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo ont rĂ©primĂ© des messes dans des Ă©glises Ă coups de gaz lacrymogène et empĂŞchĂ© des marches interdites organisĂ©es Ă l’appel d’un collectif catholique, faisant douze morts selon les organisateurs.

« Nous ne pouvons que dénoncer, condamner et stigmatiser les agissements de nos prétendus vaillants hommes en uniforme qui traduisent malheureusement, et ni plus ni moins, la barbarie », a déclaré le cardinal Laurent Monsengwo Pasinya à la presse

Dans un communiquĂ©, l’Ă©piscopat, qui ne donne pas de bilan prĂ©cis mais parle de « mort d’hommes », demande « une enquĂŞte sĂ©rieuse et objective pour Ă©tablir les responsabilitĂ©s » et condamne « l’atteinte Ă la libertĂ© de culte garantie dans tout État dĂ©mocratique, la profanation de certaines Ă©glises et l’agression physique des fidèles dont les servants de messe et les prĂŞtres ».

Les marches de catholiques exigeaient l’application d’un accord de sortie de la crise nĂ©e du maintien au pouvoir de Joseph Kabila, signĂ© le 31 dĂ©cembre 2016 et prĂ©voyant l’Ă©lection fin 2017 d’un successeur. Le dernier mandat du prĂ©sident Kabila, au pouvoir depuis 2001. s’est achevĂ© en dĂ©cembre 2016 et la Constitution lui interdit de se reprĂ©senter.

Mais l’accord, conclu entre le pouvoir et l’opposition sous l’Ă©gide des Ă©vĂŞques, n’a pas Ă©tĂ© appliquĂ© et un nouveau calendrier, rĂ©cusĂ© par l’opposition et la sociĂ©tĂ© civile, prĂ©voit maintenant des Ă©lections Ă la fin de cette annĂ©e.

« Comment ferons-nous confiance Ă des dirigeants incapables des protĂ©ger la population, de garantir la paix, la justice, l’amour du peuple ? », s’est interrogĂ© le cardinal Monsengwo qui a jouĂ© un rĂ´le de premier plan dans l’histoire de la RDC depuis la dĂ©cennie 1990.

« Il est temps que la vérité l’emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent et que règnent la paix, la justice en RD Congo », a-t-il lancé.

– Climat de « panique » –

De son cĂ´tĂ©, la France s’est dite « prĂ©occupĂ©e par les violences » et a soulignĂ© que le droit de manifester pacifiquement Ă©tait « une composante essentielle de la dĂ©mocratie ». Dans un communiquĂ©, le ministère des Affaires Ă©trangères « appelle Ă la tenue effective des Ă©lections conformĂ©ment au calendrier Ă©lectoral publiĂ© le 5 novembre 2017 », qui prĂ©voit l’organisation de la prĂ©sidentielle le 23 dĂ©cembre 2018.

En RDC, le bilan mĂŞme de la rĂ©pression des dernières manifestations a provoquĂ© une polĂ©mique entre la police qui dit qu' »aucun mort » n’a Ă©tĂ© enregistrĂ© et d’autres sources qui font Ă©tat de victimes.

« Une douzaine de morts a été répertoriée : 11 à Kinshasa et un à Kananga » dans le centre du pays, a déclaré un porte-parole des organisateurs, Jonas Tshiombela.

L’ONU a de son cĂ´tĂ© fait Ă©tat d’une « violente rĂ©pression » qui a occasionnĂ© « la mort d’au moins cinq personnes, plusieurs blessĂ©s et l’arrestation de plus de 120 personnes ».

La police a rĂ©torquĂ© que les morts n’Ă©taient pas des manifestants mais des « pillards » et des « bandits » tuĂ©s loin des lieux des manifestations. Le gouvernement a fait Ă©tat d’un policier tuĂ© le mĂŞme jour dans « l’attaque » d’un commissariat de police.

Enfin, l’internet a Ă©tĂ© rĂ©tabli dans la nuit de lundi Ă mardi, après trois jours d’interruption dĂ©cidĂ©e par les autoritĂ©s Ă la veille des marches.

Selon l’archevĂŞque de Kinshasa, le climat politique en RDC est caractĂ©risĂ© par « un regain de peur et d’énervement, d’incertitude sinon de panique ».