Reprise des vols d’Ethiopian Airlines vers la Somalie

La compagnie aérienne Ethiopian Airlines a annoncé, mardi, la reprise de ses vols à destination de Mogadiscio (Somalie) à compter du 2 novembre 2018.La reprise des vols à destination de la Somalie intervient 41 ans après qu’Ethiopian Airlines Group a arrêté son vol vers Mogadiscio dans les années 70, précise un communiqué de la compagnie aérienne dont APA a obtenu copie mardi.

Selon Tewolde Gebremariam, PDG du groupe Ethiopian Airlines « c’est un grand plaisir pour nous de reprendre les vols vers Mogadiscio, la capitale de la Somalie, après avoir interrompu ce service il y a plus de quarante ans ».

« Je tiens à exprimer ma gratitude aux gouvernements éthiopien et somalien pour avoir rendu possible la reprise de ces vols », a-t-il ajouté.

Ces vols joueront un rôle important dans le renforcement des liens économiques entre les deux pays voisins.

« Ils permettront également à la diaspora somalienne d’Amérique, d’Europe, d’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique de se rendre dans leur pays d’origine via Addis-Abeba en utilisant le réseau mondial des compagnies aériennes qui compte plus de 116 destinations internationales », a déclaré M. Gebremariam.

Il a ajouté : « Nos vols se transformeront rapidement en vols quotidiens multiples compte tenu de l’énorme volume de trafic entre les deux pays frères et le trafic important entre la Somalie et le reste du monde ».

MG/abj/lb/APA