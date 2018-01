Reprise des vols entre la Tunisie et les Emirats Arabes Unis

Les vols aĂ©riens entre la Tunisie et les Emirats Arabes Unis ont repris jeudi leurs cours normaux, après avoir Ă©tĂ© suspendus depuis fin dĂ©cembre suite Ă une vive controverse autour d’une mesure ciblant les Tunisiennes, souligne le ministère tunisien du Transport.Dans un communiquĂ©, le ministère tunisien annonce « la reprise des vols de la compagnie Emirates de et vers Tunis (…) suite Ă la levĂ©e des mesures d’interdiction contre les citoyennes tunisiennes et après des contacts avec les Emirats Ă diffĂ©rents niveaux ».

Un accord a Ă©tĂ© trouvĂ© pour que la compagnie Ă©miratie « s’engage Ă respecter le droit et les accords internationaux » indique-t-on de mĂŞme source.

Le ministère tunisien des transports avait dĂ©cidĂ©, le 24 dĂ©cembre dernier, de suspendre les vols de la compagnie aĂ©rienne Emirates de et vers la Tunisie « dans l’attente d’une solution adĂ©quate Ă l’activation de ses vols conformĂ©ment aux conventions internationales ».

Cette dĂ©cision intervenait après la mesure prise le 22 dĂ©cembre dernier par cette compagnie d’interdire aux Tunisiennes de prendre ses vols Ă destination de DubaĂŻ sans prĂ©ciser les raisons, rappelle-t-on.