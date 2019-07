Résurgence de coups de feu à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé

Près d’une dizaine de coups de feu « dissuasifs » en provenance de la Prison centrale de Kondengui ont été entendu dans la nuit de lundi 22 juillet . Ces coups de feu succèdent aux premiers survenus quelques heures plus tôt dans la même journée au sein de ce centre de détention.

Les tirs entendus dans la nuit de lundi en provenance de la prison centrale de Kondengui sont survenus alors que ce centre de détention -en proie à un soulèvement de ses détenus- venait d’être quadrillé par un important dispositif sécuritaire.

Plus tôt dans la même journée, ce pénitencier qui est l’un des plus important du pays, a connu un soulèvement de détenus arrêtés dans le cadre de la crise anglophone mélangés aux prisonniers du mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) arrêtés dans le cadre des marches blanches. Ces derniers ont menacé au péril de leur vie de quitter cette institution carcérale.

Il a fallu la mobilisation d’un important déploiement sécuritaire et pour ramener le calme dans la prison.

Déjà en sureffectif comme la plupart des prisons du Cameroun, la prison centrale de Kondengui est assez sensible. dans la mesure où elle héberge des détenus issus d’horizons différents. On y retrouve des délinquants primaires, des anciens ministres et hauts fonctionnaires arrêtés dans le cadre de l’opération épervier ainsi que des prisonniers dits « politiques » parmi lesquels Maurice Kamto, le dauphin du président Biya à l’issue de la dernière élection présidentielle.