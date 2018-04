Retour Ã  la normale de l’internet en Mauritanie

L’internet a retrouvĂ© son dĂ©bit normal jeudi après deux semaines de panne du câble d’alimentation situĂ© dans les eaux de l’OcĂ©an atlantique, a-t-on constatĂ© Ă Nouakchott.Une Ă©quipe d’ingĂ©nieurs venue d’Europe avait entamĂ© dès mardi dernier les rĂ©parations qui se sont poursuivies 3 jours durant.

Le câble endommagĂ© avait provoquĂ© une faiblesse notoire dans le dĂ©bit de l’internet dans plusieurs pays africains dont la Mauritanie.

Dans ce dernier pays, l’incident a provoquĂ© une grande lenteur dans le travail de l’administration et des sociĂ©tĂ©s et Ă©tablissements publics et privĂ©s.

Le service internet est fourni en Mauritanie par les filiales de trois opérateurs différents : Mauritel (Maroc Télécom), Mattel (Tunisie Telecom) et Chinguitel (Sudatel).