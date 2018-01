Retour au calme à Bouaké après une série d’attaques à l’arme lourde entre soldats ennemis

Une accalmie est de mise mercredi matin Ă BouakĂ©, au lendemain d’une sĂ©rie d’attaques Ă l’arme lourde et Ă la kalachnikov entre deux factions ennemies de l’armĂ©e ivoirienne, a constatĂ© APA sur place.Aucun coup de feu n’a Ă©tĂ© entendu ce matin, ce qui explique la reprise du court normal de la vie. Les commerces sont ouverts ainsi que les services administratifs, mais les populations jouent Ă la carte de la prudence.

‘’J’ai ouvert mon magasin, mais je reste vigilant » dĂ©clare Modou TraorĂ© dont le magasin est situĂ© non loin de la gare routiĂšre de BouakĂ©. Non loin de M. TraorĂ©, un groupe de commerçants cause de cette situation militaire de BouakĂ©.

‘’Il faut que les autoritĂ©s trouvent une solution Ă ce problĂšme (
) On n’a plus la quiĂ©tude dans cette ville jadis paisible », explique Moussa Coulibaly, enseignant Ă la retraite, se souvenant de ‘’BouakĂ© avec ses grandes rues, son carnaval, sa piscine oĂč il faisait bon vivre ».

Tout au long de la soirĂ©e de mardi, plusieurs tirs Ă l’arme lourde et Ă la kalachnikov ont Ă©tĂ© entendus Ă BouakĂ©, Ă©picentre de la crise militaro-politique de 2002 et de nombreuses mutineries de soldats depuis 2017, plongeant les populations de cette deuxiĂšme ville du pays dans un Ă©moi sans prĂ©cĂ©dent.

‘’Ma famille et moi nous sommes tous couchĂ©s Ă plat ventre au salon priant Dieu pour que ces crĂ©pitements assourdissant d’armes Ă feu cessent Ă jamais », s’Ă©tait Ă©criĂ©, dans un entretien tĂ©lĂ©phonique accordĂ© Ă APA mardi soir, un habitant du quartier Sokoura (Est de BouakĂ©).

Cette zone qui abrite les camps du Centre de coordination des dĂ©cisions opĂ©rationnelles (CCDO) et de la 3Ăš rĂ©gion militaire s’Ă©tait transformĂ©e dans la mĂȘme soirĂ©e en un vĂ©ritable champ de bataille.

Les Ă©changes de tirs Ă l’arme lĂ©gĂšre ont progressivement laissĂ© la place Ă des tirs Ă l’arme lourde. Selon plusieurs sources concordantes,ces Ă©changes de tirs opposaient deux factions rivales de l’armĂ©e notamment des soldats de la compagnie mixte du CCDO et des militaires du rang de la 3Ăš rĂ©gion militaire.

Une information confirmĂ©e par tĂ©lĂ©phone dans la soirĂ©e de mardi par un riverain du poste du CCDO BouakĂ©. ‘’De nombreux militaires ont assiĂ©gĂ© le camp du CCDO et ont automatiquement ouvert le feu en direction des positions de cette force », avait-il affirmĂ©.

Pour l’heure, aucune information officielle n’est encore disponible sur ces affrontements, et les populations jouent Ă la carte de l’observation en restant terrĂ© chez elles.

Dans la nuit de jeudi Ă vendredi dernier une altercation est survenue entre un Ă©quipage du CCDO et des soldats du Bataillon d’artillerie sol-sol (BASS) dans la ville de BouakĂ©.

Au cours de la dispute qui a suivi, des coups de feu ont Ă©tĂ© tirĂ©s par les protagonistes provoquant le dĂ©cĂšs par balle du sergent DembĂ©lĂ© Yacouba, faisant Ă©galement un blessĂ©, selon un communiquĂ© de l’Ă©tat -major des Forces armĂ©es de CĂŽte d’Ivoire (FACI).