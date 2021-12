Retour sur la finale de Orange Summer Challenge

Orange Summer Challenge est une compétition lancée par Orange Digital Center Cameroun en partenariat avec les firmes Google, Sisley et Paprec.

Cette initiative vise à accompagner les jeunes étudiants dans la création de solutions technologiques innovantes.

La 1ere édition a été axée sur le thème des solutions innovantes pour le recyclage des déchets plastiques.

Au courant de cette compétition, 20 étudiants camerounais ont pu bénéficier d’un appui sur plusieurs volets :

• Des formations et du mentoring assurés par des coachs locaux et internationaux

• Un accompagnement technique avec l’expertise et le savoir-faire de Sisley et Paprec

• Des moyens humains, techniques, technologiques et matériels pour réussir leurs projets.

Au terme de plusieurs semaines de formations et de perfectionnement, de travail en équipe, seuls 04 finalistes ont pu être retenus. Ils ont été présentés le 02 décembre lors de la cérémonie de clôture.

Le 1er prix

La Team RECYCLINK emporte 05 stages académiques rémunérés à Orange Cameroun soit

l’équivalent de 1 250 000 FCFA

Le 2e prix

La Team CAYYA emporte 875 000 FCFA

Le 3e prix

La Team GREEN PLAN emporte 750 000 FCFA

Le 4e prix

ROCLO emporte 500 000 FCFA

Cette compétition a également bénéficié de deux prix spéciaux offerts par ses partenaires internationaux :

– Le prix coup de cœur Google remis à une équipe pour la qualité de son projet sur l’ensemble des aspects (créativité, utilisation des outils, business plan, technique).

L’équipe RECYCLINK a également remporté le Prix Coup de Cœur du partenaire Google. Ils recevront ainsi 05 ordinateurs portables soit l’équivalent de la somme de 3 289 473 FCFA.

– Le prix Sisley / Paprec

Le prix Sisley Paprec est un prix spécial offert au 1er prix de la compétition par les partenaires Sisley, leader mondial de la cosmétique haut-de-gamme et Paprec, leader français de la collecte et du recyclage des déchets industriels et ménagers.

Il a donc été remporté par l’équipe RECYCLINK. Soit la somme de 657 194 FCFA

A travers Orange Summer Challenge, Orange Digital Center continue de réaffirmer sa position de promoteur et vivier de l’innovation technologique chez les jeunes.