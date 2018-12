Retrait de la CAN 2019 au Cameroun – Paul Biya va t-il sanctionner ses ministres ?

La déconvenue du pays de Paul Biya dans l’organisation de la Can 2019 va obliger le président de la République à procéder au plus vite à un remaniement de gouvernement, dans l’optique de conduire son septennat sous de meilleurs auspices.

Chose inhabituelle au palais de l’Unité. Le Premier ministre de la République du Cameroun, Philémon Yang, a été reçu en audience par le président de la République Paul Biya deux jours d’affilée : vendredi et samedi dernier. « Signe qu’un remaniement gouvernemental est imminent », informe une source bien introduite.

Si rien n’a filtré de ces rencontres de crise, l’on retient cependant que dans la foulée il a été notifié aux ministres de ne pas sortir de la capitale Yaoundé sans un avis favorable du Premier ministre.

Depuis la réélection de Paul Biya à un nouveau mandat de président de la République, un remaniement ministériel était attendu ; après la validation du budget 2019 au parlement et la décision de la CAF, il est désormais incontournable et imminent.

Les ministres impliqués dans l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2019 devraient être éjectés de leur poste suite à la décision de l’instance faîtière continentale.

Si le chef de l’Etat Paul Biya est le seul à maitriser son agenda, le scénario évoqué par plusieurs sources concordantes annonce un nouveau gouvernement dans les tous prochains jours, voire dès la fin de la semaine. Le gouvernement Yang IV vivrait donc ses dernières heures.

Choux gras d’une presse à gage

Au ministère des Sports et de l’Education physique (Minsep), la fébrilité se lit déjà sur les visages des proches collaborateurs du ministre depuis la décision de vendredi dernier. Déjà, dans les batailles de positionnement dans le sérail, le Minsep, par ailleurs président du Comité d’organisation local de la Coupe d’Afrique des nations (COCAN 2019), Pierre Ismaël Bidoung Mpkatt, était déjà visé depuis plusieurs jours par une certaine presse privée, réputée « à gage » comme le maillon faible avec des manchettes comme : « Can 2019, Bidoung Mpkatt et Laurence Fotso, l’axe du mal », dixit Repères. « Can 2019, Bidoung Mkpatt, ennemi public numéro 1 », titrait le journal l’Anecdote.

Le patron du sport camerounais a pourtant plusieurs fois martelé devant les médias que les instructions du chef de l’Etat camerounais, au sujet de la Can 2019, étaient suivis à lettre, rien n’y a fait. Maintenant que l’organisation de la Can nous a été retirée à cause du retard dans la construction des infrastructures, lui même, en tant que Président du COCAN, devrait lui-même et en premier lieu tirer les conséquences.

Mais il n’est pas seul dans la tourmente. Loin s’en faut. Depuis le « tacle irrégulier du président de la CAF Ahmad Ahmad » de vendredi dernier, le ministre Secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, a également perdu le sommeil. Le SGPR a joué un rôle essentiel dans le cadre de l’attribution de plusieurs marchés liés à la compétition que le Cameroun envisageait d’organiser. Certains marchés comme le contrat de 26 milliards de FCFA signés de gré à gré le 18 août 2017 entre Ferdinand Ngoh Ngoh, SGPR et l’entreprise Prime Potomac, dans le cadre des marchés de construction des infrastructures (stades, voiries, hôtel, etc.) de la Can à Garoua pourraient être passés au peigne fin.

S’attaquer aux causes de nos insuffisances

La décision de la CAF Vendredi à Accra a mis en lumière, l’inertie et les lenteurs criardes, tant décriées de notre administration

La phase de construction de toutes les infrastructures liées à l’organisation de cette Can aurait pu commencer en s

eptembre 2015, lorsque l’ex-ministre de l’Economie et de la Planification, Louis-Paul Motaze, après plusieurs mois de travail sur cette compétition en collaboration avec 28 administrations au Cameroun, avait transmis à la présidence de la République le dossier complet sur les chantiers de la Can. Mais entre la date de dépôt de ces dossiers et le début des travaux, pour diverses raisons, près de deux ans se sont écoulés.

Dans son discours adressé à la nation, le 31 décembre 2013, le président de la République tirait déjà la sonnette d’alarme : « Sans doute faudra-t-il impérativement s’attaquer aux causes de nos insuffisances en supprimant les points de blocage, les zones de dispersion et les doublons. Serions-nous incapables de faire ce que d’autres pays comparables au nôtre ont fait ou sont en train de faire ? Je ne le crois pas. Nous avons des hommes, des femmes et des jeunes talentueux, ingénieux, bien formés et entreprenants, capables de relever ces défis. Nous avons des ressources naturelles, abondantes et variées. Nous avons des institutions, modernes et démocratiques. Notre pays connaît la paix et la stabilité. Alors que nous manque-t-il ? Je crois que nous avons des progrès à faire sur deux points importants : la primauté de l’intérêt général et la coordination de nos efforts ».

Son discours n’a pas été entendu, visiblement.

Pourquoi le Président de la République fort conscient de nos tares et qui, face à la pression de la CAF, s’est solennellement devant la nation engagé à ce que le « Cameroun soit prêt le jour dit », ne sait jamais rendu sur les chantiers pour s’assurer de la bonne avancée des travaux ?

Au delà d’un nouveau gouvernement, le président nouvellement élu, devrait lui aussi tirer les leçons de cette terrible humiliation pour la nation de Roger Milla et modifier sa pratique du pouvoir.