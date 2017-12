Retraite dorÃ©e pour Robert Mugabe

L’ancien prĂ©sident zimbabwĂ©en Robert Mugabe qui a dĂ©missionnĂ© en novembre après 37 ans au pouvoir, aura droit Ă une rĂ©sidence officielle, Ă une assurance mĂ©dicale, Ă un passeport diplomatique et Ă un personnel de sĂ©curitĂ©, selon les termes des prestations et allocations de retraite allouĂ©es aux ex prĂ©sidents du pays, publiĂ©es mercredi dans le journal officiel.Dans l’avis, le prĂ©sident Emmerson Mnangagwa a dĂ©clarĂ© qu’un « ancien prĂ©sident du Zimbabwe, qui a Ă©tĂ© prĂ©sident du Zimbabwe pour au moins un mandat complet […] », jouirait de certaines conditions, services et allocations financĂ©s par l’Etat.

Mugabe devient ainsi le premier bĂ©nĂ©ficiaire de l’Avis prĂ©sidentiel de pension et de retraite pour les anciens prĂ©sidents zimbabwĂ©ens.

Selon l’avis, Mugabe aura droit Ă une rĂ©sidence officielle entièrement meublĂ©e Ă n’importe quel endroit Ă Harare, ainsi qu’une allocation de logement Ă dĂ©terminer par le prĂ©sident en exercice.

Dans le cas oĂą il prĂ©fère rester dans une rĂ©sidence privĂ©e, l’État achèterait ou construirait la maison en son nom Ă n’importe quel endroit de son choix au Zimbabwe ou lui verserait une somme forfaitaire Ă©gale Ă la valeur de la rĂ©sidence privĂ©e.

Il aura droit Ă une allocation couvrant les contributions d’aide mĂ©dicale pour lui et sa femme.

L’ancien  prĂ©sident zimbabwĂ©en et son Ă©pouse Grace auront Ă©galement droit Ă des passeports diplomatiques ainsi qu’Ă des voyages en première classe au Zimbabwe, jusqu’Ă un maximum de quatre voyages par an.

En ce qui concerne le transport aérien international, ils auront droit à un maximum de quatre voyages en première classe par année.

En ce qui concerne le personnel, les règlements prévoient au moins six agents de sécurité pour Mugabe ainsi que deux chauffeurs, deux secrétaires privés et deux aides de camp et deux employés de bureau.