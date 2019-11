Retransmission des matchs éliminatoires de la Can: la télévision camerounaise demande réparation à la Caf

Le directeur général de la CRTV accuse l’Uar et l’instance faîtière du football africain de leur avoir refusé les données nécessaires à la retransmission du match de la phase qualificative entre le Cameroun et le Rwanda.

Les commentaires sont allés bon train sur la toile. Après le plateau d’avant match Cameroun-Rwanda qui a planté le décor avant le coup d’envoi à Kigali, le 17 novembre 2019, plus rien. Les téléspectateurs vont attendre pendant longtemps la suite de la mise en bouche servie par CRTV Sports.

A la place du match, ils ont eu droit à de la musique. Ce qui a causé un tollé sur les plateformes sociales. Les spéculations allant bon train, qui sur l’incapacité de la télévision nationale camerounaise a payé pour une retransmission, qui sur le manque de professionnalisme de la chaîne rwandaise. Certains ce sont rabattus sur les directs en ligne. Servant alors de relai auprès d’autres téléspectateurs déçus.

Même la victoire du Cameroun (1-0) face au Rwanda lors de cette deuxième journée des éliminatoires de la Can 2021 n’a pas réussi à apaiser les cœurs. La communication de la direction de la CRTV ne s’est pas faite attendre. La CRTV, dans un communiqué signé de son directeur général, le 17 novembre, explique qu’elle n’a pas pu retransmettre le match à cause du «refus des responsables de l’Uar (l’Union africaine de radiodiffusion Ndlr), et de la Caf (Confédération africaine de football Ndlr) de fournir, à la CRTV, les paramètres satellitaires nécessaires à cette diffusion».

Un refus opposé alors que l’Etat du Cameroun a versé plus de 1 285 000 000 Fcfa à ces deux «instances en charge de la gestion des droits des compétions de la Caf. Cette somme représente le prix de la licence des droits de diffusion de la Can 2019 et des rencontres qualificatives de la Can 2021», écrit Charles Ndongo. La CRTV a saisi ses conseils afin que le préjudice subit soit réparé.