Retro 2017 : l’opposition congolaise orpheline d’Etienne Tshisekedi

La mort, le mercredi 1er fĂ©vrier 2017 Ă Bruxelles, Ă l’âge de 84 ans, d’Etienne Tshisekedi wa Mulumba qui incarnait l’opposition congolaise depuis le dĂ©but des 1980 a non seulement laissĂ© cette opposition sans âme mais aussi fortement perturbĂ© la vie politique en RD Congo.Etienne Tshisekedi est, en effet, dĂ©cĂ©dĂ© Ă peine un mois après la signature, le 31 dĂ©cembre 2016, de l’accord politique de la saint Sylvestre qui prĂ©voyait notamment l’organisation des Ă©lections « avant fin 2017 » et la mise en place d’un gouvernement de transition dirigĂ© par un premier ministre prĂ©sentĂ© par l’opposition.

En sa qualitĂ© de prĂ©sident du « comitĂ© des sages » de la plateforme de l’opposition le « Rassemblement », Etienne Tshisekedi Ă©tait nommĂ©ment citĂ© dans l’accord du 31 dĂ©cembre 2016 comme Ă©tant la personne devant prĂ©sider le Conseil national de transition (CNSA) instituĂ© par ledit accord.

Mais voilĂ que sa mort (qui n’Ă©tait pas aussi imprĂ©visible que cela) vient tout perturber. De nombreuses et nouvelles ( ?) ambitions naissent aussi bien au sein de son parti, l’UDPS (Union pour la dĂ©mocratie et le progrès social) dont il symbolisait l’unitĂ©, mais aussi au sein de la plateforme le « Rassemblement ».

L’opinion congolaise commencera alors Ă assister, mĂ©dusĂ©e, Ă l’existence sur la scène politique de deux UDPS et de deux « Rassemblement » se rĂ©clamant tous de l’hĂ©ritage d’Etienne Tshisekedi.

Le pouvoir en place en RD Congo n’en demandait pas mieux pour traiter avec l’aile de l’UDPS et du « Rassemblement » qui l’arrangeait dans la mise en place des institutions de transition, notamment le gouvernement et le CNSA.

La consĂ©quence, c’est que cette façon d’agir n’a pas aidĂ© de rĂ©sorber la crise. Car ceux qui incarnent vĂ©ritablement l’opposition, Ă savoir l’aile de l’UDPS et du « Rassemblement » dirigĂ©e par FĂ©lix Tshisekedi Tshilombo, le fils d’Etienne Tshisekedi, continuent Ă ĂŞtre en dehors des institutions nationales, contrairement aux prescrits de l’accord politique de la saint Sylvestre.

D’oĂą les appels incessants de l’ONU, de l’Union europĂ©enne, des Ă©vĂŞques catholiques et aujourd’hui des laĂŻcs catholiques Ă une mise en Ĺ“uvre correcte et intĂ©grale de l’accord politique du 31 dĂ©cembre 2016 prĂ©voyant le partage du pouvoir entre la majoritĂ© et l’opposition pendant la transition.

Une opposition qui, après la mort d’Etienne Tshisekedi, peine Ă se trouver un nouveau leader pouvant la rassembler, d’autant plus que l’homme qui pouvait jouer ce rĂ´le, Jean-Pierre Bemba Gombo, est dĂ©tenu par la Cour pĂ©nale internationale (CPI) Ă la Haye, aux Pays-Bas.

Dans l’entretemps, après avoir tirĂ© sa rĂ©vĂ©rence de la scène politique de son pays, Etienne Tshisekedi continue d’ĂŞtre au centre d’une interminable polĂ©mique entre, d’une cĂ´tĂ©, sa famille politique et biologique et, de l’autre, le gouvernement congolais sur le lieu de son inhumation. Une polĂ©mique qui n’honore aucune de ces parties et Ă laquelle il faut mettre un terme le plus rapidement. Etienne Tshisekedi, dont le corps est gardĂ© depuis dix mois dans une morgue belge, mĂ©rite les obsèques les plus dignes possibles dans son pays et le plus tĂ´t serait le mieux.