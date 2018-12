Réunion à Nouakchott sur la mise en oeuvre l’accord de pêche mauritano-sénégalais

Deux délégations mauritanienne et sénégalaise ont entamé, mardi à Nouakchott, des pourparlers visant à mettre en œuvre l’accord de pêche signé entre les deux pays en juillet 2018, a constaté APA.Les deux délégations sont conduites par les ministres de la Pêche mauritanien et sénégalais, Yahya Ould Abdedayem et Oumar Gueye.

Signé en marge du 31ème Sommet de l’Union Africaine tenu dans la capitale mauritanienne en juillet dernier, l’accord de pêche bilatéral attendait jusque là des mesures consensuelles de mise en œuvre pratique.

Outre la mise en œuvre du protocole d’accord de pêche, la rencontre permettra également de discuter des questions concernant la conclusion d’un accord type pour la location de bateaux de pêche artisanale, a déclaré le ministre sénégalais à l’ouverture des travaux.

Il a ajouté que les pourparlers porteront aussi sur la délivrance de licences de pêche aux bénéficiaires et le lancement des activités de pêche.

De son côté, son homologue mauritanien a souligné que cette rencontre a pour objectif de mettre en œuvre les directives des deux présidents, Mohamed Ould Abdel Aziz et Macky Sall pour renforcer la coopération bilatérale les deux pays dans tous les domaines, mais plus particulièrement dans celui de la pêche artisanale.

Il a précisé que l’accord liant les Dakar et Nouakchott autorise les bateaux de pêche sénégalais à pêcher dans les eaux mauritaniennes et permet aux opérateurs de pêche mauritaniens de louer des bateaux sénégalais avec leurs équipages.