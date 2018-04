RÃ©vision Ã©lectorale au SÃ©nÃ©gal: l’opposition dÃ©nonce des dizaines d’arrestations

A coup de gaz lacrymogène, les forces de l’ordre sĂ©nĂ©galaises empĂŞchaient jeudi la tenue de manifestation Ă Dakar, interpellant selon l’opposition des dizaines de personnes, dont un ancien Premier ministre, venues protester contre l’adoption d’une rĂ©vision du code Ă©lectoral, Ă moins d’un an de la prĂ©sidentielle.

Ces incidents se déroulent au moment où le président Macky Sall, élu en 2012 et probable candidat à sa succession en février 2019, effectue une visite en France, où il sera reçu vendredi par son homologue, Emmanuel Macron.

A Dakar, « plus de 50 personnes ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©es », a affirmĂ© Ă l’AFP Mayoro Faye, le chargĂ© de communication, du Parti dĂ©mocratique sĂ©nĂ©galais (PDS), le principal parti de l’opposition, dirigĂ© par l’ex-prĂ©sident Abdoulaye Wade (2000-2012). La police n’Ă©tait pas joignable dans l’immĂ©diat.

M. Faye a Ă©galement fait Ă©tat de 12 arrestations Ă Saint-Louis (nord), huit Ă MbackĂ© (centre) et d’au moins quatre Ă Thiès (ouest). Les manifestations ont Ă©galement touchĂ© GuĂ©diawaye, près de Dakar, Ziguinchor (sud), Diourbel et Kaolack (centre), selon l’opposition et des mĂ©dias locaux.

L’ex-Premier ministre Idrissa Seck (2002-2004), qui envisage de se prĂ©senter en 2019, a Ă©tĂ© interpellĂ© dans la matinĂ©e alors qu’il Ă©tait « en route pour l’AssemblĂ©e », selon son parti.

Dans une AssemblĂ©e nationale sous haute protection, les dĂ©putĂ©s ont entamĂ©, dans une atmosphère par moments houleuse, l’examen d’un projet de loi imposant un parrainage Ă tous les futurs candidats Ă la prĂ©sidentielle. Une rixe a Ă©clatĂ© entre Ă©lus lorsque des dĂ©putĂ©s mĂ©contents ont tentĂ© d’envahir la tribune, puis un Ă©lu Ă dĂ©chirĂ© le texte.

Après six heures de débats, les discussions, retransmises en direct à la télévision publique, étaient toujours en cours.

– Opposants condamnĂ©s –

Le texte impose aux candidats de recueillir le parrainage d’1% du corps Ă©lectoral, soit environ 65.000 personnes, rĂ©parties dans au moins sept des rĂ©gions du pays, Ă raison de 2.000 par rĂ©gion au minimum.

Les autoritĂ©s affirment vouloir prĂ©venir, par souci d’Ă©conomie et de meilleure organisation du scrutin, une inflation du nombre de candidats Ă la prĂ©sidentielle dans un pays qui compte près de 300 partis, rappelant la prĂ©sence de 47 listes aux lĂ©gislatives de juillet 2017.

« Le but unique de cette forfaiture est Ă©vident aux yeux de tous: empĂŞcher les candidats de l’opposition » de se prĂ©senter, estime la coalition de l’opposition, appelant Ă s’opposer au « coup d’Etat constitutionnel du prĂ©sident Macky Sall ».

L’opposition s’inquiète d’une autre modification du Code Ă©lectoral, qui imposerait aux candidats de jouir de leurs droits civiques, exigence jusqu’Ă prĂ©sent absente du texte et qui pourrait barrer la route Ă l’ex-ministre et fils d’Aboulaye Wade, Karim Wade.

CondamnĂ© en 2015 Ă six ans de prison pour « enrichissement illicite », Karim Wade a Ă©tĂ© graciĂ© en juin 2016 par le prĂ©sident Sall et rĂ©side depuis Ă l’Ă©tranger.

Une autre figure de l’opposition, Malick Gakou, a Ă©galement Ă©tĂ© interpellĂ©e avec trois des militants de sa formation, le Grand Parti, le rappeur Kilifa, membre du mouvement « Y’en a marre » et le militant Guy Marius Sagna.

Dans le quartier des ministères, les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des manifestants qui avaient Ă©rigĂ© une barricade de branchages et lancĂ© des pierres sur les vĂ©hicules de la police, selon des journalistes de l’AFP.

De nombreux commerces et des écoles étaient fermés. Près du grand marché Sandaga, des pots de fleurs ont été renversés par des manifestants, dont plusieurs ont été embarqués par les policiers.

L’opposition et des associations de la sociĂ©tĂ© civile avaient appelĂ© Ă protester jeudi, malgrĂ© l’interdiction des manifestations dans le quartier de Dakar-Plateau, qui abrite les principales institutions du pays.

Amnesty International a appelĂ© le pouvoir Ă « respecter le droit de manifester pacifiquement et de s’exprimer, dans un contexte de rĂ©pression de la dissidence » dans un pays gĂ©nĂ©ralement citĂ© en modèle de dĂ©mocratie en Afrique.

L’Ă©lu BarthĂ©lĂ©my Dias, proche du maire d’opposition de Dakar Khalifa Sall, condamnĂ© le 30 mars Ă cinq ans de rĂ©clusion pour « escroquerie », a Ă©copĂ© mardi d’une peine de six mois de prison ferme pour « outrage Ă magistrat » après avoir critiquĂ© cette dĂ©cision, a rappelĂ© l’ONG.