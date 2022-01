Revue sur IOTA

Pour la transaction de crypto-monnaies ou argent virtuels, vous avez plusieurs solutions à la clé, dont le IOTA également connu sous l’appellation Internet Of Things Application. Idéal pour les transactions sur l’Internet des objets, ce protocole doit parfaitement être maîtrisé pour pouvoir profiter de ses bienfaits. Sa création, son fonctionnement, son utilité, découvrez plus de détails à ce sujet dans la rubrique qui suit.

IOTA : définition et présentation

Dans le domaine de la cryptomonnaie, IOTA est un protocole assurant la transaction de ces monnaies entre différents appareils. Elle est issue de la collaboration entre Sergueï Popov, David Sønstebø, Dominik Schiener et Sergey Ivancheglo entre 2015 et 2016. Il s’agit d’une solution extrêmement mm particulière vu le but de sa création, mais également ses spécificités.

Justement, IOTA a été mis en ligne dans le but de se débarrasser des frais de transaction beaucoup trop élevés et du fait que la technologie Blockchain soit toujours à la traîne en dépit de l’évolution de ce secteur d’activité. En optant pour IOTA, on peut donc dire à Dieu au Block et à la Chain et passer par des processus beaucoup plus simples et moins lents. Il ne dispose, effectivement, pas d’un central où toutes les données seront stockées. Le fonctionnement des transactions consiste donc à vérifier vos 2 dernières interactions et le tour est joué. Et qui plus est, aucun mineur ne viendra interférer aux transactions pour les calculs. Ce qui rend cette pratique encore plus favorable étant donné son caractère plus écologique et la possibilité d’effectuer une transaction rapide, moins chère et en seulement quelques secondes. Des plateformes comme Bitcoin Profit vous permettent de trader en toute confiance.

IOTA, pour qui?

IOTA permet effectivement de réaliser des micro-échanges. Il a, cependant, été spécialement conçu pour les transactions entre machines ou M2M vu la taille et l’importance de ce marché au nouveau mondial. Il permet donc aux machines de réaliser des transactions entre elles, contrairement au protocole blockchain qui n’a pas été assez polyvalent et évolué pour leur permettre cette pratique. Ainsi, avec l’intervention de IOTA, les machines en questions auront la possibilité de se fournir un stock de marchandise, des éléments DD surveillance, les fournitures nécessaires à son activité, de l’électricité.

Qu’en est-il du fonctionnement de IOTA?

IOTA a été conçu pour faciliter les transactions entre machine et machine (M2M). La principale spécificité de ce dispositif est son détachement de la blockchain centrale. À la place, IOTA utilise Tangle pour s’adapter aux exigences des milliards de machines qui se servent du protocole. C’est la solution Tangle qui assure la vérification des anciennes transactions effectuées par l’utilisateur afin qu’il puisse y être connecté. À savoir avant tout que la puissance de ce réseau augmente au fur et à mesure que le nombre de nœuds qui s’y forment progresse.

L’intervention du Tangle se constate en 2 temps. En premier temps, il vérifie les deux dernières transactions réalisées par l’utilisateur concerné avec l’aide d’une proof-of-work. En deuxième temps, il relie la nouvelle transaction à ces deux transactions vérifiées de ce sorte à ce que cette première puisse, elle aussi, être affiliée aux transactions qui la suivront.

L’absence de calcul, de blockchain et de mineurs réduira amplement la consommation en énergie et en électricité, d’où le moindre coût des transactions.

IOTA : valeur et cours

La totalité de la capitale du IOTA s’élève à environ 5,5 milliards de dollars. Sa valeur actuelle est de 2 USD bien que le cours du jeton pourrait atteindre 4 USD comme en 2017. En vue de sa valeur et de son taux d’utilisation, cette cryptomonnaie se place à la 7 ème place au niveau mondial.

Il est, par ailleurs, à souligner que tous les jetons de cette crypto ont été conçus simultanément et qu’aucun jeton supplémentaire ne pourrait être créé à présent. La valeur de IOTA résulte, entre autres, du fait que la majorité des jetons soient détenue par le concepteur.

La mise en cause du IOTA

Rien que la technologie qui se forme autour du IOTA est capable de le mettre en cause son avenir. Beaucoup soulignent également les faiblesses du IOTA vis-à-vis du temps, des attaques et de l’ampleur du marché. Les critiques des utilisateurs concernent également la fonction de Hachage Curl utilisée par IOTA et qui réduit le niveau de sécurité fourni par ce système.