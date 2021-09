Rigobert Song – Ambassadeur de 1xBet au Cameroun

Rigobert Song, la légende du football camerounais, a été annoncé comme ambassadeur de 1xBet pour son pays natal. Le contrat entre la marque de paris très populaire et “Le Magnan », comme l’appellent les fans, est valable deux ans et prévoit des promotions et des activités communes. Entre autres, Song fera également partie des campagnes publicitaires numériques et hors ligne de 1xBet.

1xBet est une société de paris de classe mondiale et un des principaux paris sportifs en Afrique. La marque se fixe toujours les objectifs les plus ambitieux. Il n’est donc pas surprenant que le bookmaker ait choisi Rigobert Song, une personnalité monumentale du football africain, comme ambassadeur au Cameroun.

Au cours de sa carrière, Song a participé à quatre championnats du monde, a remporté deux Coupes d’Afrique des Nations et est devenu le détenteur du record du nombre de matchs joués en équipe nationale (137 matchs). Le capitaine de longue date de l’équipe nationale du Cameroun a gagné une reconnaissance bien au-delà des frontières de son pays natal et a confirmé à plusieurs reprises son plus haut niveau avec divers titres et récompenses – comme 1xBet.

« C’est un honneur pour notre société de s’associer à une personnalité de la trempe de Rigobert Song. Son charisme, son courage, sa confiance et son dévouement ont fait de lui l’idole de millions de Camerounais et de personnes dans le monde entier », a déclaré le représentant de 1xBet. « Nous sommes sûrs que son exemple inspirera nos joueurs à suivre audacieusement leurs rêves et à n’avoir peur de rien, et nous les y aiderons certainement ! ».

« Je suis ravi de représenter une marque de renommée mondiale qui promeut une culture de paris responsables et intelligents, et qui aide les gens à réaliser leurs rêves, a déclaré Rigobert. – J’ai beaucoup en commun avec 1xBet : le désir de leadership ainsi que l’appétit de croître et de se développer constamment. Je suis sûr qu’une coopération fructueuse et passionnante nous attend. Mon principal objectif dans le cadre de notre partenariat est de faire connaître à mes compatriotes les nombreuses et agréables opportunités que le monde des paris leur ouvre« .

1xBet et Rigobert Song ont déjà organisé leurs premières promotions communes et préparent de nouvelles activités intéressantes pour leurs fans. Suivez l’actualité des offres exclusives sur les réseaux sociaux et dans les boutiques de paris. Restez connectés et gagnez avec les leaders !